La explosión de una bombona mata a los novios y otras seis personas tras una boda en Pakistán

Al menos ocho personas murieron en la explosión de una bombona de gas la madrugada del domingo después de la celebración de una boda en una casa en la capital de Pakistán, incluyendo a los novios, informaron la policía y funcionarios.

La explosión ocurrió mientras los invitados que se habían reunido para celebrar el matrimonio dormían en la casa, y provocó el colapso de parte de la vivienda, según la policía de Islamabad. Siete personas resultaron heridas.

La explosión se produjo en una zona residencial en el corazón de la ciudad, según un comunicado policial. Un administrador del gobierno, Sahibzada Yousaf, dijo que las autoridades fueron alertadas sobre la explosión temprano el domingo y que la autoridades aún están investigando. Dijo que algunas casas cercanas también resultaron dañadas.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por la pérdida de vidas y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, según un comunicado de su oficina. Ordenó a las autoridades de salud que se asegurasen de que los heridos recibieran el mejor tratamiento posible y solicitó una investigación completa.

Muchas familias paquistaníes utilizan bombonas de gas licuado de petróleo debido a la baja presión de gas natural, y esas bombonas se han relacionado con accidentes mortales causados por fugas de gas. La policía dijo que había una investigación en marcha.