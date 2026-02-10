Estonia abre carretera de hielo que conecta con dos islas en el mar

Las temperaturas en el norte de Europa han sido tan bajas que los ciudadanos de Estonia ahora pueden conducir a través de un tramo de 20 kilómetros (12,5 millas) de mar congelado que conecta las dos principales islas del país.

El llamado "camino de hielo" que conecta las islas de Saaremaa y Hiiumaa, ubicadas en el oeste de Estonia entre el mar Báltico y el golfo de Riga, se abrió oficialmente el domingo con una fila de autos que esperaban para usarlo esa tarde.

Las autoridades decidieron abrir el camino de hielo después de que los lugareños comenzaran espontáneamente a conducir a través del mar congelado, exponiéndose a graves riesgos. Los transbordadores habían tenido dificultades para mantener un servicio regular en el mar congelado tras semanas de temperaturas que descendieron debajo de los -10 grados Celsius (14 grados Fahrenheit).

Las personas que viven en la isla más pequeña de Hiiumaa, con una población de 9.000 habitantes, viajan a Saaremaa, con una población de 31.000, para ir de compras, tomar un café o dejar a los niños en la escuela. Llegar a la isla más grande también asegura la conexión con la Estonia continental.

Aunque la apertura del camino de hielo surgió por necesidad, Hergo Tasuja, el alcalde de Hiiumaa, dice que también es "parte de nuestra cultura".

"Durante generaciones y generaciones, las personas locales que viven aquí, especialmente aquellas que viven cerca del mar, nadan y usan botes en verano", dijo Tasuja a The Associated Press. "Y en invierno, está en su sangre ir al mar" y pisar el hielo, expresó.

El camino es básicamente un corredor marcado en el mar congelado donde los especialistas han determinado que el hielo es lo suficientemente grueso como para soportar el peso de los autos.

Sin embargo, preparar el camino no es fácil, indicó Marek Koppel, supervisor de mantenimiento de carreteras en Verston Eesti, la empresa de construcción estonia encargada de construir y gestionar el camino de hielo. Los trabajadores tienen que medir el grosor del hielo cada 100 metros (328 pies) para determinar las áreas con más de 24 centímetros (9,5 pulgadas) de hielo, el mínimo requerido para la seguridad. También alisan el hielo donde hay crestas y grietas. Las condiciones climáticas y la solidez del hielo se monitorean las 24 horas y la ruta se modifica según sea necesario.

Un vehículo no puede pesar más de 2,5 toneladas (5.500 libras) y debe conducir a menos de 20 km/h (12,4 mph), o a entre 40 y 70 km/h (25 y 43 mph); cualquier cosa intermedia puede crear una vibración que dañe el hielo. No se permite que los autos se detengan y deben mantener una distancia segura entre sí. Los pasajeros no pueden usar cinturones de seguridad y las puertas deben ser fáciles de abrir, para permitir una salida rápida en caso de accidente.

"La carretera estaba bastante bien, era fácil de recorrer", dijo Alexei Ulyvanov, quien vive en la cercana Tallin y viajó a las islas para mostrar a sus hijos "que es posible conducir un auto sobre el mar".

Según Tasuja, la última vez que se habilitó un camino de hielo para conectar las islas hace unos ocho años. Desde entonces, los inviernos han sido demasiado cálidos.

Verston, la empresa de construcción, dijo que las autoridades los contrataron para abrir dos rutas de hielo más esta semana, esta vez conectando la Estonia continental con dos islas más pequeñas. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.