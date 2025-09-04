Estados y desarrollador demandan al gobierno de Trump por detener proyecto eólico marino

Rhode Island, Connecticut y el desarrollador de un parque eólico marino que abastecería a 350.000 hogares en ambos estados anunciaron el jueves que demandarán al gobierno del presidente Donald Trump por detener el proyecto, que estaba casi completado.

Los estados presentarán el jueves una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito en Rhode Island, dijo el fiscal general de ese estado, Peter Neronha, quien acusó a Trump de librar un “ataque total” contra la industria de la energía eólica.

La empresa danesa de energía Orsted presentó una demanda separada ante el Tribunal Federal de Distrito en Washington, D.C., argumentando que el gobierno carece de la autoridad legal para bloquear el proyecto Revolution Wind. Orsted dijo que buscaría una orden judicial preliminar que le permita avanzar con el proyecto, que está completado en un 80%, con todos los cimientos submarinos y 45 de 65 turbinas instaladas.

La portavoz del Departamento del Interior, Elizabeth Peace, dijo el jueves que el departamento no comenta sobre litigios pendientes.

El trabajo en el proyecto se detuvo el 22 de agosto, cuando la Oficina de Gestión de Energía Oceánica emitió una orden de suspensión de trabajos por lo que, dijo, eran preocupaciones de seguridad nacional. No especificó cuáles eran esas preocupaciones.

Trump se ha mostrado hostil hacia la energía renovable, particularmente la eólica marina, y prioriza los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Revolution Wind es el segundo gran proyecto eólico al que se le ordenó detener sus trabajos. Al primero, un proyecto eólico marino para Nueva York, se le permitió reanudar la construcción posteriormente.

En presentaciones judiciales federales recientes hechas por separado, el gobierno dijo que reconsideraría las aprobaciones para otros tres parques eólicos: el Proyecto Eólico Marino de Maryland, SouthCoast Wind y New England Wind. Combinados, esos proyectos podrían abastecer de electricidad limpia a casi 2,5 millones de hogares en Maryland, Massachusetts y Rhode Island.

Los senadores demócratas de Massachusetts, Ed Markey y Elizabeth Warren, dijeron que Trump y su gabinete “tienen que poner fin a su guerra contra la energía y los empleos estadounidenses.”

“Ataques de enjambres de drones”, la razón para detener el trabajo

El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo a CNN que le preocupa que las turbinas eólicas marinas distorsionen los sistemas de detección de radar, lo que podría encubrir a un agente malintencionado para “lanzar un ataque de enjambres de drones a través de un parque eólico.”

El comandante jubilado de la Marina estadounidense, Kirk Lippold, calificó ese argumento como una “narrativa engañosa y falsa” impulsada por alguien con una “imaginación hiperactiva en busca de una solución a un problema que no existe.” Lippold estaba al mando del USS Cole cuando Al Qaeda lo atacó en un puerto yemení en 2000.

Si los drones se acercan tanto a las costas de Estados Unidos como para estar cerca de un parque eólico sin ser detectados por el ejército, dijo, “hemos tenido un fallo masivo de inteligencia, un fallo de seguridad nacional.”

El senador demócrata de Rhode Island y experto en seguridad nacional Jack Reed también ha puesto en duda la justificación del gobierno, señalando la participación del Departamento de Defensa en la revisión del proyecto.

Cuando aprobó Revolution Wind en 2023, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica dijo que consultó con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) en cada etapa del proceso regulatorio para el área de arrendamiento asignada al parque eólico. El DOD concluyó que, con algunas estipulaciones específicas del sitio, cualquier impacto en su entrenamiento y actividades en el área de energía eólica sería “insignificante y evitable,” según el registro de decisión.

Las revisiones estatales y federales tomaron alrededor de nueve años.

Trump y varios miembros del gabinete criticaron repetidamente la generación de energía eólica, calificándola como fea y costosa durante la reunión del gabinete de la semana pasada. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., habló sobre el fallo de una enorme pala de turbina eólica en un parque eólico marino diferente que estaba en construcción frente a Nantucket, Massachusetts.

Fragmentos de fibra de vidrio de una pala del proyecto Vineyard Wind se rompieron y comenzaron a llegar a la costa el verano pasado durante el pico de la temporada turística. El fabricante GE Vernova acordó pagar 10,5 millones de dólares en un acuerdo para compensar a las empresas de la isla que sufrieron pérdidas debido al fallo de la pala.

La familia de Kennedy se opuso notoriamente a un fallido proyecto eólico anterior cerca de la finca familiar en Cape Cod.

Trump dijo: “No permitiremos que se levanten molinos de viento a menos que exista una situación legal en la que alguien se haya comprometido con ello hace mucho tiempo.”

El parque eólico estaba en vías de producir energía en 2026

Se esperaba que Revolution Wind fuera el primer gran parque eólico marino de Rhode Island y Connecticut, capaz de satisfacer alrededor del 2,5% de las necesidades de electricidad de la región.

Orsted comenzó la construcción en 2024, a unos 24 kilómetros (15 millas) al sur de la costa de Rhode Island. Esa zona ya alberga un parque eólico marino, llamado Block Island y compuesto por cinco turbinas.

Rhode Island y Connecticut han dicho que detener la construcción de Revolution Wind perjudicaría a los estados, a sus residentes, sus inversiones y a la industria eólica marina. Más de 1.000 personas han trabajado en el parque eólico, y Connecticut se comprometió a aportar más de 200 millones de dólares para remodelar el State Pier en New London para apoyar a la industria.

Los estados dijeron que cuentan con la electricidad de Revolution Wind, particularmente en el invierno, cuando la demanda en Nueva Inglaterra aumenta y el gas natural se prioriza para la calefacción. La energía costaría 9,8 centavos de dólar por kilovatio-hora, fijado por 20 años. Este costo es menor que el promedio proyectado de la energía en Nueva Inglaterra.

La directora de la principal agencia ambiental y de energía de Connecticut, Katie Dykes, prevé que, si el proyecto eólico no entra en funcionamiento, costará decenas de millones de dólares a los consumidores de electricidad del estado. También señaló el riesgo para la fiabilidad de la electricidad en Nueva Inglaterra mencionado por el operador del sistema independiente de la región.

Los periodistas de The Associated Press Matthew Daly en Washington y Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyeron a este informe.

