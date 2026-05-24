Estacionamientos se calientan y dificultan escorrentía pluvial. Estos grupos prueban otras opciones

En la sede de la Comisión de Planificación del Distrito de Hampton Roads, Virginia, el personal sabía que su deteriorado estacionamiento de asfalto necesitaba reparaciones urgentes. Pero en lugar de reemplazarlo con más asfalto oscuro, el grupo eligió una alternativa.

El nuevo estacionamiento, terminado el año pasado, incluye paneles de concreto poroso, áreas con plantas nativas y materiales reciclados para mantenerlo más fresco y menos propenso a inundaciones.

Con los nuevos paneles, “la lluvia se infiltra más rápido de lo que se acumula y se detiene en la superficie”, explicó Jill Sunderland, planificadora sénior de recursos hídricos de la comisión.

“Y uno lo nota también, que está más fresco”, agregó Sunderland. “Realmente se percibe la diferencia allá afuera ... sin mencionar que es mucho más acogedor”.

Este proyecto es un ejemplo de cómo decenas de ciudades y otros grupos en Estados Unidos utilizan alternativas a los estacionamientos tradicionales de asfalto para combatir el calor y reducir la escorrentía del agua, especialmente a medida que el cambio climático se agudiza.

La ciudad de Nueva Orleans le ha exigido a su Departamento de Obras Públicas que utilice pavimentos permeables en estacionamientos y otros espacios donde sea práctico. En Indianápolis, el museo de arte Newfields transformó un estacionamiento para incluir jardines de biorretención de lluvia, y otro con una rejilla permeable en lugar del asfalto tradicional.

En Denver, la iniciativa “DePaving a Greener Denver” ("Despavimentar un Denver más Verde"), intenta reducir drásticamente la superficie de estacionamientos y otras superficies impermeables de la ciudad.

Otra forma en que las urbes reducen el pavimento es al eliminar las regulaciones que exigen un número mínimo de plazas de estacionamiento para nuevos edificios residenciales o comerciales. Buffalo, Nueva York; Austin, Texas, y Minneapolis se encuentran entre las ciudades que han modificado esas políticas en los últimos años.

Mientras tanto, los representantes de la industria del asfalto destacan los avances en ese material, y a la vez advierten que los propietarios de estacionamientos deben sopesar cuidadosamente la durabilidad de cualquier opción que no sea el asfalto.

A continuación se presentan varias alternativas a los estacionamientos tradicionales.

Tecnologías de refrigeración y sombreado

En algunos centros urbanos, el estacionamiento ocupa una cuarta parte o más del terreno, y estudios demuestran que más de un tercio de las plazas de estacionamiento pueden permanecer vacías en un momento dado, según Adam Millard-Ball, profesor de planificación urbana en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés). Muchos estacionamientos se utilizan con poca frecuencia en estadios deportivos, centros comerciales u oficinas. Por ello, algunas entidades ofrecen subvenciones a ciudades y empresas para reemplazar o transformar estas áreas de estacionamiento, que tradicionalmente se han llevado a cabo con asfalto.

Los revestimientos o tratamientos reflectantes de superficie, como los utilizados en el vecindario de Pacoima, en Los Ángeles, funcionan como pintura que evita que el suelo absorba demasiado calor.

Incorporar vegetación también ayuda a regular la temperatura al absorber energía y liberar humedad.

La ciudad de Sacramento, California, exige a los constructores de estacionamientos que planten suficientes árboles para que le den sombra a la mitad del lote en un plazo de 15 años desde su construcción. Washington D.C. y Seattle tienen requisitos de áreas verdes para el diseño de jardines, especialmente en los nuevos desarrollos urbanos. Algunas ciudades utilizan instalaciones de paneles solares como estructuras de sombra.

Sin estas soluciones, las superficies pavimentadas oscuras pueden atrapar el calor y elevar la temperatura hasta 11 grados Celsius (20 grados Farenheit). Ese calor suele acumularse durante el día.

El calor se propaga, lo que contribuye a lo que se conoce como el efecto isla de calor urbano, explicó Vincent Cotrone, educador de extensión en silvicultura urbana de la Universidad Estatal de Pensilvania. Con frecuencia, los barrios más cálidos conllevan un mayor consumo de energía, ya que la gente depende más de aparatos de aire acondicionado para mantenerse fresca. Dichos aparatos expulsan el aire caliente nuevamente al exterior.

Soluciones para la escorrentía pluvial

Otras alternativas intentan resolver los problemas que surgen cuando el pavimento impermeable impide que el agua de lluvia se filtre en el suelo. Cuando el agua escurre en las superficies pavimentadas, puede arrastrar contaminantes como petróleo y metales pesados a los cursos de agua cercanos, apuntó Cotrone.

Más avanzados que la grava, los adoquines de celosía permiten el crecimiento de césped. Estos, así como los adoquines reticulares que crean espacios entre las unidades individuales, posibilitan que el agua de lluvia se filtre. Otros componentes permeables utilizados para el control de la escorrentía incluyen lechos de piedra, adoquines de ladrillo o estructuras tipo panal.

La Comisión de Planificación del Distrito de Hampton Roads utiliza un borde de hormigón estampado y ranurado, de modo que, cuando el agua de lluvia fluye del hormigón tradicional al hormigón poroso, los sedimentos quedan atrapados en lugar de obstruirse y requerir mantenimiento.

Los canales alargados de vegetación —llamados biocunetas o zanjas de filtración— y las secciones hundidas —conocidas como jardines de lluvia— utilizan arena, tierra y plantas para filtrar los contaminantes antes de que el agua pluvial llegue a los arroyos o a las alcantarillas.

En el Museo Newfields de Indianápolis, uno de los estacionamientos cuenta con jardines de lluvia, mientras que el estacionamiento adicional está hecho de adoquines de rejilla de plástico reciclado.

“Nos ha funcionado muy bien, ya que no aparcamos en ese estacionamiento todos los días”, narró Jonathan Wright, director del jardín. “¿Por qué debería ser de asfalto, que no permite la transpiración ni la permeabilidad, si sólo necesitamos utilizarlo el 10% del tiempo?”

El costo de los materiales alternativos

Los materiales alternativos pueden tener un costo inicial mayor, por lo que los expertos señalan que es importante que los propietarios realicen un análisis de costos que tome en cuenta otros beneficios a lo largo de la vida útil del estacionamiento.

“Si hubiéramos optado por simplemente repavimentarlo con asfalto, nos habría salido significativamente más barato”, refirió Sunderland, del proyecto de Virginia. “Es más costoso inicialmente, pero su vida útil es mucho más larga”.

Buzz Powell, director técnico de la Asphalt Pavement Alliance —una coalición de grupos de la industria del asfalto—, dijo que el asfalto es más versátil y está diseñado para soportar mejor el tráfico pesado que algunas de las alternativas más recientes, y que cualquier pavimento nuevo podría necesitar reparaciones con el tiempo.

“Simplemente creo que debemos ser muy, muy cuidadosos al instalar sistemas alternativos para asegurarnos de tener una comprensión clara de cuál va a ser el impacto a lo largo de su ciclo de vida”, manifestó Powell. “Algunas cosas pueden parecer muy atractivas al principio y lucir bien en el papel, pero luego, cuando pasa un camión de basura por encima, no soportan las tensiones y las deformaciones”.

El asfalto se puede instalar con diferentes espesores para distintas necesidades, y el asfalto poroso está ganando popularidad. Dijo que podría repararse con mayor facilidad, y que todas las opciones van a tener ventajas y desventajas en cuanto al impacto ambiental, la durabilidad y el mantenimiento, según su uso.

“Mi objetivo está 100% en mejorar el asfalto”, añadió. “Si hacemos un mejor asfalto, eso significa mejores materiales de mezcla, un mejor diseño estructural del pavimento y una mejor conservación del pavimento”.

Algunos expertos que defienden las alternativas también temen que las ciudades con presupuestos limitados interesadas en renovar sus estacionamientos no encuentren la financiación necesaria.

“Vamos por buen camino, pero al mismo tiempo, tenemos acres y acres de simples estacionamientos asfaltados que permanecen allí, envejecen y, de nuevo, se calientan”, observó Cotrone. “Y simplemente no tenemos el dinero para rehabilitarlos”.

A la larga, mejorar la forma en que se construyen los estacionamientos, o reducir el espacio que ocupan, puede ayudar a abordar múltiples problemas a la vez, desde el calor y la calidad del agua hasta problemas de desigualdad relacionados.

“La realidad es que el cambio de superficies en una ciudad simplemente no tendrá, por sí solo, un gran impacto”, expresó Greg Kats, fundador de la Smart Surfaces Coalition (Coalición de Superficies Inteligentes), una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a las ciudades a combatir el calor extremo y las inundaciones. “Pero una vez que las ciudades logran comprender de forma rigurosa la magnitud de los beneficios… resulta bastante intuitivo”.

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