Miles de personas protestan en Madrid por el aumento en los costos de la vivienda

Miles de personas se manifestaron el domingo en el centro de Madrid contra el aumento vertiginoso de los costos de la vivienda, que ha dejado a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario pese a un reciente auge económico, particularmente en ciudades como la capital y Barcelona.

La crisis de la vivienda en España es una de las principales vulnerabilidades políticas del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de cara a las elecciones de 2027.

El país tiene una fuerte tradición de propiedad de vivienda y escasa vivienda pública en alquiler, mientras que los alquileres se han encarecido por el aumento de la demanda, impulsada a su vez por factores como el turismo y el crecimiento de la población vinculado a la inmigración, según analistas.

Los manifestantes corearon consignas y sostuvieron pancartas que destacaban su derecho a la vivienda. “Queremos vecinos, no turistas”, decía una pancarta.

Estrella Baudu, una maestra de 28 años que estaba entre los manifestantes, dijo que actualmente vivía con su abuela “porque la situación de muchos jóvenes como yo es bastante complicada y es muy difícil conseguir una vivienda en alquiler, dados los precios y los bajos salarios”-

La marcha se llevó a cabo un día después de que decenas de miles de personas protestaran en Madrid contra Sánchez, a medida que aumentan las tensiones políticas y las críticas por acusaciones de corrupción y el descontento con el gobierno.

Comprar una vivienda en España se ha vuelto inasequible para muchos, debido a las presiones del mercado y la especulación que están disparando los precios, especialmente en las grandes ciudades y las zonas costeras.

El mes pasado, el gobierno español aprobó un amplio plan por 7.000 millones de euros (8.230 millones de dólares) para construir más vivienda pública durante los próximos cuatro años y brindar ayuda a jóvenes inquilinos y compradores de vivienda, que son entre los más afectados por los altos costos de alquiler y de compra.

“El gobierno podrá decir que está tomando medidas, pero la realidad de las personas que vivimos de alquiler es que nos están llegando los burofax (avisos) de nuestros caseros que nos quieren expulsar”, lamentó el manifestante Fernando de los Santos, un profesor universitario de 36 años. “Lo único (que) nos ofrecen son unas subidas abusivas de precio".

Un decreto separado que habría extendido congelaciones temporales de alquileres no fue aprobado por el Congreso de los Diputados, lo que a corto plazo expone al gobierno de Sánchez a un mayor descontento relacionado con la vivienda.

En los últimos años, los españoles han salido a las calles en numerosas manifestaciones en todo el país para protestar por los altos costos del alquiler y de la compra de vivienda. Una de las principales exigencias es que el gobierno endurezca aún más las medidas contra los alquileres turísticos, los cuales han proliferado en los centros de las ciudades de toda España, que el año pasado recibió un récord de 97 millones de visitantes internacionales.

Los costos de la vivienda aumentaron casi un 13% interanual a finales de 2025, según Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea.

El Banco de España estima que el país del sur de Europa, con 50 millones de habitantes, tiene un déficit de 700.000 viviendas, al comparar la demanda con el ritmo de las nuevas construcciones.

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La periodista de The Associated Press Suman Naishadham en Madrid contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.