El norte de Japón sufre nevadas letales entre alertas de más nieve

La fuerte nevada que ha azotado el norte de Japón en las últimas dos semanas ha dejado 35 muertes en todo el país hasta ahora, incluidas personas que sufrieron ataques cardíacos repentinos o resbalones mientras paleaban nieve, dijeron funcionarios del gobierno el miércoles.

Hasta el miércoles, 15 prefecturas han sido afectadas, y se estima que la cantidad de nieve acumulada en las áreas más afectadas ha alcanzado los dos metros (6,5 pies).

La cifra más alta de muertes relacionadas con la nieve, 12 personas, se reportó en la prefectura de Niigata, una región productora de arroz en el norte de Japón. Uno de los fallecidos, un hombre de unos 50 años, fue encontrado en el tejado de su casa en la ciudad de Uonuma el 21 de enero.

En la ciudad de Nagaoka, un hombre septuagenario fue encontrado derrumbado frente a su casa y llevado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto. Se cree que cayó del tejado mientras quitaba nieve, según el gobierno de Niigata.

El portavoz principal del gobierno de Japón advirtió que, aunque las temperaturas están subiendo, podría haber más peligro por delante porque la nieve comenzaría a derretirse, resultando en deslizamientos de tierra y superficies resbaladizas.

“Por favor, presten mucha atención a su seguridad, usando un casco o una cuerda de seguridad, especialmente cuando trabajen en la limpieza de nieve”, indicó a la prensa el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

Se establecieron varios grupos de trabajo para responder a la fuerte nevada en Niigata y regiones cercanas, que comenzó el 20 de enero. Se han reportado siete muertes relacionadas con la nieve en la prefectura de Akita y cinco en la prefectura de Yamagata.

Las lesiones a nivel nacional sumaron 393, incluidas 126 lesiones graves, 42 de ellas en Niigata. Catorce hogares resultaron dañados, tres en Niigata y ocho en la prefectura de Aomori.

La razón detrás de la fuerte nevada no está clara. Pero las muertes y accidentes relacionados con ventiscas no son infrecuentes en Japón, con 68 muertes reportadas durante los seis meses de invierno del año anterior, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Se pronostica más nieve intensa para el próximo fin de semana.

Yuri Kageyama contribuyó a este despacho. Puede seguirla en Threads: https://www.threads.com/@yurikageyama

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.