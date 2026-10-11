El feroz huracán Simón se acerca a México con vientos de 250 km/h y amenaza de inundaciones

El ojo del huracán Simón se encontraba frente a la costa del Pacífico de México a primera hora del domingo y se esperaba que avanzara tierra adentro más tarde en el día como una tormenta extremadamente poderosa.

Simón se ha fortalecido hasta alcanzar vientos de 250 kilómetros por hora (155 mph), apenas por debajo del umbral para convertirse en una tormenta de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. Se ubicaba unos 100 km (60 millas) al oeste-suroeste de Manzanilla y se desplazaba hacia el norte-noroeste a 9 km/h (6 mph).

El huracán podría dejar entre 25-50 cm (10 y 20 pulgadas) de lluvia en partes del suroeste de México, y algunas zonas de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco podrían recibir hasta 76 centímetros (30 pulgadas).

“Estas lluvias producirán inundaciones y deslaves que ponen en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado”, advirtió el centro.

El estado de Jalisco suspendió clases el viernes y el lunes en 22 municipios costeros y comenzó a evacuar a decenas de personas de zonas en riesgo. También pidió al sector turístico en Puerto Vallarta, un destino popular para turistas de Estados Unidos, que garantizara que tanto trabajadores como visitantes estuvieran plenamente alojados en refugios o zonas seguras.

Las tiendas de conveniencia, hoteles y otros negocios en Puerto Vallarta tapiaron sus ventanas el sábado, y pocas personas caminaban por las calles bajo cielos nublados.

“Ahorita en el transcurso del día estaremos trabajando normal”, comentó Jesús Gómez afuera de una tienda mientras regalaba golosinas a los transeúntes. “Ya cuando vengan los de Protección Civil y nos digan que hay que cerrar, pues hay que cerrar, y resguardarnos hasta que pase la tormenta”.

La agencia de huracanes preveía una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de la costa inmediata cerca y al este de donde el centro toque tierra. La organización advirtió que, cerca de la costa, olas grandes y destructivas acompañarán la marejada.

El turista canadiense Ed Currie, quien junto con su esposa aún tiene cinco días más para disfrutar de Puerto Vallarta, comentó que el huracán todavía no había afectado sus planes.

“Simplemente quedarnos en el hotel y mirar por la ventana, con suerte”, señaló sobre lo que haría la pareja. “La verdad es que no sé qué esperar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.