El clima extremo deja 22 muertos en 24 horas en Afganistán

Las autoridades afganas informaron que el clima extremo ha dejado 22 muertos y 32 heridos en las últimas 24 horas, incluido más de una docena de personas que murieron cuando lluvias torrenciales provocaron el derrumbe de techos de viviendas durante la noche en el este de Afganistán.

Tormentas y fuertes lluvias que han causado deslizamientos de tierra, inundaciones y rayos en todo el país durante las últimas dos semanas han dejado más de 130 muertos y han destruido o dañado miles de viviendas, según han indicado las autoridades.

Las cifras más recientes de víctimas, difundidas por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, se suman a decenas de muertes provocadas por intensas nevadas e inundaciones a principios de este año en un país empobrecido y muy vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos. La autoridad señaló que las cifras podrían aumentar aún más.

Grandes zonas de la ciudad oriental de Jalalabad quedaron inundadas durante la noche hasta el martes, y el derrumbe de techos causó la muerte de 13 personas y dejó otras 19 heridas en la ciudad y en distritos aledaños, manifestó Siddiqullah Quraishi, director de información de la Dirección de Información y Cultura de la provincia de Nangarhar, cuya principal ciudad es Jalalabad.

Quraishi indicó que 104 personas tuvieron que ser evacuadas por aire a un lugar seguro en helicóptero en distintas zonas de la provincia, después de quedar varadas por las aguas de la inundación.

Cientos de kilómetros de carreteras en diversas partes del país han sido destruidos por inundaciones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas durante las últimas dos semanas, mientras que se cerraron importantes autopistas que conectan la capital, Kabul, con provincias del norte, el este y el oeste.

La nieve y las lluvias intensas suelen desencadenar inundaciones repentinas que matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez en Afganistán. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.