El presidente de la COP31 acusó a la Unión Europea (UE) de intentar imponer sus condiciones durante la cumbre climática de la ONU celebrada este mes y defendió los resultados del encuentro, que terminó el domingo en Antalya, Turquía, sin un acuerdo.

Murat Kurum, quien también es ministro de Medio Ambiente de Turquía, aseguró el viernes que su país no cedió ante las “imposiciones” de la UE y que nunca aceptaría convertirse en “un peón de nadie”, durante una sesión dedicada al presupuesto de su ministerio para 2027.

“Ahora algunos dicen que debemos hacer todo lo que diga Bruselas. Disculpen, pero no podemos limitarnos a dar el visto bueno a las decisiones de otros”, declaró Kurum. “¿Acaso debíamos someternos a las exigencias de la UE? ¿Qué se suponía que hiciéramos? ¿Actuar como intermediarios de todo lo que dijera? ¿Convertirnos en su peón?”.

“Turquía no fue portavoz de nadie en esta cumbre, ni fue ni puede ser el peón de nadie. No somos un Estado tribal. Tenemos intereses nacionales”, agregó.

La COP31 concluyó el domingo con un fracaso histórico tras más de dos semanas de negociaciones y se convirtió en la cumbre climática más larga de la ONU, con 45 horas de prórroga debido a los desacuerdos sobre la inclusión de los combustibles fósiles en el texto final, la falta de nuevos compromisos financieros y tecnologías como la captura y el almacenamiento de carbono.

Durante la sesión de clausura, la UE, Panamá y otros participantes rechazaron el borrador final presentado por Turquía y Australia, países que compartían la presidencia de la cumbre, al considerar que sus propuestas eran insuficientes para avanzar en la lucha contra el calentamiento global.

Fue la primera vez desde la cumbre de Copenhague de 2009 que las negociaciones climáticas de la ONU terminaron sin un acuerdo aprobado por todas las partes.

Participantes de la COP31 en Antalya pasan junto a una instalación luminosa de Greenpeace con la inscripción “1,5 °C”, en referencia al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un umbral que los científicos consideran clave para evitar las peores consecuencias del cambio climático ( AFP/Getty )

El ministro de Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, afirmó que la UE no podía respaldar el acuerdo propuesto porque era “inaceptable” aprobar un texto sobre el clima que “no hiciera ninguna referencia a los combustibles fósiles”.

Aunque el borrador no mencionaba el carbón, el petróleo ni el gas, fue la primera vez que en una cumbre climática se reconoció que el calentamiento global superaría los 1,5 °C.

También se eliminó del texto el objetivo de destinar 120.000 millones de dólares a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a la crisis climática, una cifra que sí figuraba en una versión anterior.

Kurum ya había lanzado acusaciones similares el lunes, cuando afirmó ante la prensa, después de una reunión de gabinete, que la UE había intentado imponer su postura y se había “obsesionado con una sola palabra” relacionada con los combustibles fósiles. Según el ministro, durante las negociaciones se habían alcanzado consensos sobre electrificación, triplicación del financiamiento para la adaptación, tecnologías de captura de carbono y reducción de emisiones de metano, pero esos avances se perdieron “por una sola referencia a los combustibles fósiles”.

El viernes, Kurum insistió en que Turquía había redactado una propuesta destinada a representar los intereses de todos los países participantes, no solo los de la UE.

“Elaboramos un texto que protegía los intereses de 196 países, no solo los de la UE. Sin embargo, algunos insistieron en que las cosas debían hacerse únicamente a su manera. No lo permitimos ni podemos permitirlo”, declaró.

También defendió los resultados de la cumbre al destacar que, pese a la falta de consenso sobre la declaración principal, en Antalya se aprobaron por unanimidad 46 decisiones, a las que denominó “Decisiones de Antalya”. Según Kurum, estas abarcan cuestiones como el Fondo de Adaptación, la transición justa y el financiamiento para pérdidas y daños, con “avances de enorme importancia” para llevar a la práctica los compromisos climáticos.

En respuesta a otro participante de la sesión que había defendido la importancia de las declaraciones principales, Kurum sostuvo que, antes de la COP31, solo tres cumbres habían aprobado documentos de ese tipo y que los adoptados en Glasgow, Sharm el-Sheij y Belém no estaban “orientados a la implementación”. El ministro atribuyó la falta de acuerdo sobre la declaración principal de la COP31 a un “estancamiento estructural” acumulado durante años en los mecanismos mundiales de toma de decisiones.

“Quienes proclamaban a viva voz desde el podio que ‘la crisis climática está dando la voz de alarma’ comenzaron a seleccionar palabras del borrador según su conveniencia cuando llegó el momento de asumir responsabilidades financieras. Por decirlo de alguna manera, dieron largas al asunto y evitaron buscar una solución”, afirmó.

El corresponsal de temas climáticos de The Independent, Nick Ferris, participará en una sesión de preguntas y respuestas el lunes 30 de noviembre, de 8:00 a 9:00 a. m. (hora del este de EE. UU.). ¡Envía tus preguntas a continuación e intentará responder tantas como pueda durante esa hora!

Traducción de Leticia Zampedri