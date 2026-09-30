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Fotos: Comunidades de todo EEUU, Hawai y México se preparan para poderosas tormentas

Comunidades de todo Estados Unidos, Hawai y México se preparan para poderosas tormentas, desde un nor’easter (un ciclón extratopical) que se fortalece en la costa este estadounidense hasta los huracanes Nolo y Polo en el Pacífico, que están generando fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones y mar agitado.

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

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