Cae nieve en noroeste de Florida por segundo año consecutivo

La nieve cubrió brevemente el césped y los tejados en partes del oeste del Panhandle de Florida el domingo por la mañana, cuando el aire inusualmente frío congeló la lluvia.

En otros lugares, el clima invernal interfirió con partidos de fútbol americano en lugares —Boston y Chicago— más acostumbrados a ello, aunque los equipos visitantes provienen de climas más cálidos.

Y no fue un evento único en la vida. Menos de un año atrás, el 21 de enero de 2025, algunas de esas mismas áreas vieron hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en lo que fue la nevada más significativa en muchos lugares desde finales del siglo XIX.

Fotos de nieve inundaron las redes sociales. Hubo algunos copos en la playa y nieve anidada en las hojas de las palmeras. Hacía demasiado calor para que se adhiriera a las carreteras, pero una capa se posó en el césped por un tiempo antes de derretirse.

Y la nieve no solo afectó a Florida. El sureste de Alabama y el sur de Georgia también reportaron nieve en áreas que también pudieron celebrar un segundo paraíso invernal en menos de un año.

La nieve cubrió el suelo en Columbus y Macon, Georgia, y las autoridades advirtieron que podría caer suficiente nieve como para dificultar el tránsito rodado.

Se esperaba una nevada más intensa en Nueva Inglaterra. Se pronosticaron de 7,6 a 12,7 centímetros (3 a 5 pulgadas) de nieve para esta tarde y noche en Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, donde los New England Patriots reciben a los Houston Texans.

Habrá nevadas "húmedas y pesadas" en el área de Boston pueden esperar, vaticinó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Kyle Pederson, aunque lo más intenso vendrá como a las 7 p.m., mucho después del inicio del juego a las 2 p.m.

"Hay un sistema de baja presión pasando por la costa y está lo suficientemente cerca como para traernos algo de nieve, pero lo suficientemente lejos como para no ser un golpe importante", dijo Pederson.

También se pronosticó nieve —pero mucho menos— para Chicago, pero allí, son las temperaturas frías las que entrarán en juego cuando los Bears reciban a los Rams de la soleada Los Ángeles. Se esperaba que la acumulación de nieve fuera mínima, pero las bajas temperaturas y la sensación térmica cercana a cero eran la principal preocupación.

