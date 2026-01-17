Ola invernal golpea el centro-norte y la costa este de EEUU; podría causar nevadas en Florida

Una ráfaga de clima invernal estaba prevista a traer nevadas y sensaciones térmicas por debajo del punto de congelación para la región centro-norte y la costa este de Estados Unidos el sábado, así como temperaturas gélidas a partes del Sur, incluida la normalmente cálida Florida.

En el noreste de Ohio, una ráfaga de nieve intensa y vientos fuertes creaba condiciones de visibilidad nula, según el Servicio Meteorológico Nacional. Estas condiciones se desplazaban el sábado hacia la zona metropolitana de Cleveland y se tiene previsto que avancen hacia el este en Pensilvania y partes de Nueva York.

"Anticipen una visibilidad de menos de un cuarto de milla (menos de 400 metros) y una rápida acumulación de nieve en los caminos. Viajar será complicado y posiblemente peligroso bajo la intensa nieve", señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostican temperaturas por debajo del promedio para el centro y este de Estados Unidos durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Se pronostica que las próximas noches serán muy frías para gran parte del centro y el este de Estados Unidos", destacó el sábado el Centro de Predicción del Tiempo, parte del Servicio Meteorológico Nacional. "Los pronósticos indican sensaciones térmicas bajo cero desde las Grandes Llanuras hasta el centro-norte y el noreste, con las sensaciones térmicas más frías para la parte superior de la región centro-norte el domingo por la noche".

Se tiene previsto que la nieve cubra Connecticut, Massachusetts y Rhode Island para el domingo por la noche con hasta 10 centímetros (cuatro pulgadas) en algunas zonas.

El clima frío no se limitaría a partes del norte de Estados Unidos, ya que se espera que Oklahoma, Tennessee, Georgia y Florida reciban temperaturas cercanas al punto de congelación, al menos durante el fin de semana.

En Tallahassee, Florida, los residentes podrían ver algo de nieve el domingo por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si hay nieve, no durará mucho.

"Así que aquí, en Tallahassee, la probabilidad de cualquier acumulación de nieve no es de cero, pero sí muy baja. Quiero decir, el suelo estará demasiado cálido para que algo se acumule", dijo Kristian Oliver, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee.

En caso de una nevada el domingo en el área de Tallahassee, sería la segunda vez en igual número de años que Florida experimenta un clima invernal de esta magnitud.

En enero de 2025 cayeron hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve cayeron en partes de la franja noroeste del estado, como parte de una tormenta de nevadas sin precedentes en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional. Áreas que normalmente no ven nevadas, como Houston, Nueva Orleans y partes de Florida, fueron afectadas por la tormenta del año pasado.

"En promedio, tenemos un evento de este tipo, tal vez, cada pocos años. Pero tener dos consecutivos, diría que es bastante anómalo para el área", declaró Oliver.

Se tienen previstos hasta 7,6 centímetros (tres pulgadas) de nieve para la mañana del domingo en partes del centro de Georgia, al sur de Atlanta. Se anticipa que la nevada más intensa ocurra entre las 6 y las 11 de la mañana del domingo.

"Prepárense para caminos resbaladizos durante la nevada, así como el domingo por la noche y hasta la mañana del lunes a medida que el resto del agua y la nieve se vuelvan a congelar", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.