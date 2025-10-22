Autoridades tratan de alojar a desplazados por tormenta en Alaska en hoteles y casas arrendadas

Las autoridades han identificado más de 1.000 habitaciones de hotel disponibles, además de opciones de alquiler adicionales en la ciudad más grande de Alaska, para las cientos de personas desplazadas a Anchorage después de que los restos de un tifón devastaran sus aldeas a principios de este mes.

Becky Windt Pearson, gerente municipal de Anchorage, dijo en una conferencia de prensa el martes que las autoridades trabajan para acelerar el traslado de personas de dos grandes refugios en la ciudad a alojamientos más privados, en línea con los objetivos de un grupo de trabajo dirigido por el estado que se formó para abordar las necesidades de vivienda de los evacuados.

“El estado será el encargado de trasladar a las personas evacuadas a las opciones de vivienda de su elección”, afirmó. “Lo que hemos estado haciendo es tratar de apoyar ese esfuerzo identificando todos los recursos que podamos”.

Más de 650 personas fueron trasladadas a Anchorage por aviones militares como parte de una evacuación masiva después de que los restos del tifón Halong azotaran partes del oeste de Alaska el 11 y 12 de octubre. La tormenta trajo vientos fuertes —en algunos lugares, con fuerza de huracán— y una dañina marejada ciclónica. Provocó una devastación generalizada en las comunidades yup’ik de Kipnuk y Kwigillingok, donde el agua alcanzó niveles récord.

Según el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos del estado, unas 338 personas se alojaron la noche del lunes en los refugios de Anchorage. Los refugios están en un centro de deportes y eventos en el campus de la Universidad de Alaska Anchorage y en un salón de convenciones en el centro de la ciudad. Windt Pearson dijo que se cerró un carril en la calle cerca del salón de convenciones y se estaba utilizando una luz intermitente para ayudar a llamar la atención sobre el aumento del tráfico peatonal en el área.

Es posible que más evacuados puedan llegar a Anchorage a medida que las personas continúan evaluando sus situaciones y necesidades de vivienda, comentó.

Los funcionarios estatales han reconocido que es posible que no todos puedan regresar a casa antes de que llegue el invierno. Se están enviando equipos y suministros a las comunidades para ayudar en la limpieza de escombros y en las reparaciones de emergencia de viviendas e infraestructuras críticas. Pero las horas de luz disminuyen y las temperaturas bajan. La sensación térmica llegó a -9 grados Celsius (15 grados Fahrenheit) el martes en el aeropuerto de Bethel, un centro regional y punto de partida para los suministros de ayuda para las aldeas afectadas por la tormenta.

Las comunidades afectadas están fuera de la red principal de carreteras. Kipnuk y Kwigillingok son accesibles por aire y —en los meses más cálidos— por agua. Tienen senderos para el acceso en motonieve a algunas otras aldeas en invierno.

El departamento de Transportes del estado estaba llevando iluminación de emergencia y generadores para los aeropuertos en esas dos comunidades, dijo Shannon McCarthy, portavoz del departamento, en una entrevista.

La conferencia de prensa del martes, convocada por la alcaldesa de Anchorage, Suzanne LaFrance, también incluyó a la representante estatal de Alaska, Nellie Jimmie, quien representa a las comunidades afectadas por Halong; representantes de agencias de salud tribal y de ayuda; y el superintendente del Distrito Escolar de Anchorage, Jharrett Bryantt.

Más de 130 estudiantes desplazados por la tormenta se han inscrito en las escuelas de Anchorage, señaló Bryantt.

