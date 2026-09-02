Algunos turistas desaparecidos contactan mientras muertes por inundaciones en Nepal superan 1.100

Algunos turistas que habían sido reportados como desaparecidos en Nepal contactaron con las autoridades, informaron funcionarios el miércoles, mientras continuaban las labores de búsqueda tras las catastróficas inundaciones que dejaron al menos 1.118 fallecidos y más de 3.900 desaparecidos.

El Ministerio de Exteriores de Nepal indicó que se rescató a 324 ciudadanos extranjeros. Cerca de 590 personas de 39 países seguían desaparecidas una semana después de las inundaciones del 26 de agosto.

Turistas desaparecidos establecen contacto

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, señaló el miércoles que el número de australianos desaparecidos en el desastre había bajado de 43 a 38 después de que se confirmó durante la noche que cinco de ellos estaban a salvo.

“En medio de toda esta tragedia, estamos viendo algunas noticias positivas. Hoy se ha confirmado que otros cinco australianos están a salvo”, dijo Albanese a reporteros en Palau, donde asiste a una cumbre regional.

“Esperamos, por supuesto, recibir más noticias positivas, y estamos haciendo todo lo posible para colaborar con las autoridades", agregó.

Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, comentó que al menos otros cinco extranjeros que habían sido dados por desaparecidos se habían comunicado con las autoridades por correo electrónico o por teléfono en los últimos días.

China construye carretera de acceso para rescatistas

En el lado chino, los equipos de rescate finalizaron una carretera improvisada hasta el lugar del desastre en el puerto de Gyirong, en la frontera con Nepal, informó el miércoles la televisora estatal CCTV.

Los operarios han estado despejando el acceso para la maquinaria pesada que se utilizará en la búsqueda en el complejo del paso fronterizo, que fue arrasado por las inundaciones. La carretera de acceso al lugar quedó destruida y sepultada bajo agua, lodo y rocas.

China reportó 16 fallecidos y 546 desaparecidos en su última actualización el domingo.

El desastre comenzó el 26 de agosto en el Himalaya, cuando el colapso de un glaciar envió rocas, hielo y agua de deshielo a los valles de abajo, lo que desencadenó potentes inundaciones. La crecida entró en ríos que fluyen por el Tíbet y Nepal, lo que hizo que su caudal subiera rápidamente. El torrente arrastró casas, edificios, carreteras y puentes, llevando lodo y rocas corriente abajo.

Algunos sobrevivientes encuentran refugio en Katmandú

Algunos sobrevivientes huyen de la devastación para buscar refugio en Katmandú, la capital de Nepal.

Unos 400, en su mayoría del poblado de Timure, a unos 110 kilómetros (65 millas) al oeste de la ciudad, se han alojado en el monasterio Yellow Gumba, donde lloran la pérdida de familiares y hogares mientras se apoyan mutuamente. El albergue está siendo organizado por residentes locales y familiares, y los suministros de ayuda provienen de particulares y organizaciones benéficas.

Una de esas personas es Riya Tamang, de 21 años, quien huyó con su bebé de 10 meses cuando se acercaba la riada.

“Fui la última en salir de la casa. Fue muy difícil escapar”, contó.

Tamang perdió a sus abuelos en el desastre. Su esposo, que trabaja como cocinero en la ciudad de Gyirong, del lado chino de la frontera, también sobrevivió, y la pareja mantiene ahora el contacto a través de videollamadas.

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Los periodistas de The Associated Press Rod McGuirk en Melbourne y Huizhong Wu en Bangkok contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.