Corte Suprema de EEUU rechaza por ahora restricciones de Trump a voto por correo de cara a elección

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes las restricciones del presidente Donald Trump al voto por correo, con lo que puso fin a una oleada de acciones jurídicas de última hora cuando las elecciones de mitad de mandato ya están en marcha.

La decisión permite que los estados sigan enviando boletas por correo con los mismos procedimientos que han utilizado durante años.

El gobierno de Trump había pedido al tribunal que despejara el camino para imponer restricciones antes de las decisivas contiendas de noviembre por el control del Congreso. El caso tiene importantes implicaciones porque casi un tercio del país vota por correo.

Funcionarios electorales han señalado que sencillamente no había manera de llevar a cabo una reforma completa en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato. De hecho, Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin comenzaron a enviar boletas por correo a los votantes en los últimos días mientras el nuevo sistema aún no estaba activo.

El plan del gobierno de Trump exigiría que los estados adoptaran un estilo uniforme de sobre y presentaran listas de votantes habilitados en un portal en línea. El Servicio Postal podría negarse a entregar boletas a los estados que no cumplieran con los requerimientos.

Sin embargo, un informe de un denunciante indicó que los requisitos del sistema postal podrían provocar que millones de boletas por correo nunca se enviaran, porque el portal no se construyó adecuadamente y un solo error en el código de barras podría hacer que se desechara un lote completo de boletas.

Funcionarios estatales demócratas y grupos defensores del derecho al voto impugnaron las restricciones ante los tribunales, alegando que el presidente no tiene autoridad constitucional para fijar reglas electorales que “prácticamente eliminarían el voto por correo en vísperas de una elección importante”.

Los tribunales inferiores coincidieron y bloquearon el plan de Trump, incluida una orden judicial preliminar emitida por un juez nominado por el propio mandatario.

Pero el gobierno apeló ante la Corte Suprema, con el argumento de que el control federal del Servicio Postal le permite establecer reglas para el manejo de las boletas por correo y que era posible cumplirlas.

El gobierno federal ganó una decisión procesal temprana en la Corte Suprema, pero los jueces evitaron deliberadamente pronunciarse sobre la legalidad del plan.

Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y lo ha culpado falsamente de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, aunque a menudo utiliza ese mismo método para emitir su voto, incluso lo hizo este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.