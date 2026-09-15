Taylor Swift se salta los Emmy para animar a su esposo Travis Kelce con Tom Cruise

La superestrella del pop Taylor Swift regresó al Arrowhead Stadium la noche del lunes y se sentó junto a Tom Cruise para ver a su flamante esposo, Travis Kelce, y a los Chiefs de Kansas City inaugurar la temporada de la NFL contra los Broncos de Denver.

Era la primera vez que Swift veía jugar a Kelce desde que se casaron durante el verano.

La ganadora de 14 premios Grammy decidió saltarse los premios Emmy en Los Ángeles, pero no fue necesariamente una gran sorpresa. Aunque “The Eras Tour: The Final Show” estaba nominada a mejor especial de variedades pregrabado, el ganador de la categoría ya se había anunciado a principios de este mes en los Emmy de Artes Creativas, donde “The Muppet Show” se impuso en la categoría.

Los Emmy se divirtieron con la posibilidad de que Swift asistiera y emitieron un segmento grabado en el que el elenco de “Law & Order: Special Victims Unit”, encabezado por la presentadora Mariska Hargitay, intenta averiguar si ella estará allí. La propia Swift aparece al final, aunque no como ella misma.

“Tal vez haga uno de esos bocetos geniales, pregrabados, para apoyar a la presentadora”, dice el personaje de Swift.

En lugar de pasar la noche en el Teatro Peacock, Swift estuvo en el estadio que la unió con Kelce.

Su romance comenzó después de que ella actuó en el Arrowhead Stadium, y Kelce intentó, sin éxito, entregarle como fan una pulsera de la amistad. Kelce recurrió a las redes sociales para invitarla a verlo jugar, Swift aceptó la invitación para un partido de 2023 contra los Bears, y su relación floreció a partir de ahí, lo que finalmente condujo a su boda repleta de estrellas el 3 de julio en el Madison Square Garden.

Adam Sandler fue el oficiante sorpresa esa noche, mientras Stevie Nicks actuó ante una multitud de íconos del deporte y el entretenimiento, incluidos los actores Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Hugh Grant y Ethan Hawke; las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss; el comediante Chris Rock; el director de cine Steven Spielberg; y muchos jugadores de la NFL, incluido el quarterback retirado Tom Brady y varios compañeros de Kelce.

“La ceremonia fue preciosa”, comentó Jason Kelce, hermano de Kelce y excentro de los Eagles, en el programa previo al partido de ESPN. “Hicieron un trabajo increíble; Adam Sandler la ofició de una manera muy Adam Sandler, hermosa. A partir de ahí, fue una fiesta”.

Ha sido un verano ajetreado para los recién casados, aunque Swift no está de gira. Kelce ha estado construyendo su cartera de negocios, que incluye su decisión de comprar una pequeña parte de la participación de David Blitzer en los Guardians de Cleveland, el equipo de su ciudad natal.

Algunos pensaron que Kelce podría retirarse después de la temporada pasada, cuando los Chiefs tuvieron dificultades hasta terminar con marca de 6-11 y su buen amigo y quarterback Patrick Mahomes se rompió ligamentos de la rodilla izquierda. En cambio, decidió regresar para una 14ª temporada, y Mahomes se rehabilitó a tiempo para estar en el campo contra los Broncos, mientras los Chiefs intentan recuperarse de su primera temporada perdedora desde 2012. __

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.