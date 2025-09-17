Lista de nominados al Latin Grammy 2025
La lista completa de nominados a los Latin Grammy, anunciada el miércoles por la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia de los Latin Grammy, en su 26a edición se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.
GENERAL
—Grabación del año: “Baile Inolvidable”, Bad Bunny; “DTmF”, Bad Bunny; “El Día del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler, Conociendo Rusia; “Lara”, Zoe Gotusso; “Si antes te hubiera conocido”, Karol G; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “Ao Teu Lado”, Liniker; “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz.
—Álbum del año: “Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro; “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny; “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Raíces”, Gloria Estefan; “Puñito de yocahú”, Vicente García; “al romper la burbuja”, Joaquina; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “Palabra De To’s (Seca)”, Carín León; “Caju”, Liniker; “En Las Nubes - Con Mis Panas”, Elena Rose; “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz.
—Canción del año: “Baile Inolvidable”, Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio y Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny). “Bogotá », Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, compositores (Andrés Cepeda). “Cancionera”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade). “Dtmf”, Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Spry, compositores (Bad Bunny). “El Día del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez y Federico Vindver, compositores (Ca7riel & Paco Amoroso). “Otra noche de llorar”, Mon Laferte, compositora (Mon Laferte). “Palmeras en el jardín”, Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose y Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz). “Si antes te hubiera conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios y Karol G, compositores (Karol G). “#Tetas”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso). “Veludo Marrom”, Liniker, compositor, (Liniker).
—Mejor nuevo artista: Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes, Ruzzi.
POP
—Mejor álbum pop contemporáneo: “Cuarto Azul”, Aitana; “Palacio”, Elsa y Elmar; “Al romper la burbuja”, Joaquina; “En las nubes – con mis panas”, Elena Rose; “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz;
—Mejor álbum pop tradicional: “Bogotá”, Andrés Cepeda; “Cursi”, Zoe Gotusso; “Lo que nos falto decir”, Jesse & Joy; “Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall”, Natalia Lafourcade; “Después de los 30”, Raquel Sofía.
—Mejor canción pop: “Bogotá”, Andres Cepeda, Mauricio Rengifo, Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda). “El Día del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibáñez, Vicente Jiménez y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso). “Querida yo”, Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez y Yamila Safdie, compositores (Yami Safdie, Camilo). “Soltera”, Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira, compositores (Shakira). “Te quiero”, Juan Ariza, Covi Quintana y Nicole Zignago, compositores (Nicole Zignago).
ELECTRÓNICA
—Mejor interpretación de música electrónica latina: “Orión (Sistek Remix)”, Boza, Elena Rose, Sistek; “Ella quiere techno”, Imanbek y Taichu; “Qqqq”, Ela Minus; “Rulay en Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin; “Veneka”, Rawayana y Akapellah.
URBANA
—Mejor fusión/interpretación urbana: “Capaz (Merengueton)”, Alleh, Yorghaki; “Dtmf”, Bad Bunny; “De Maravisha”, Tokischa, Nathy Peluso; “La Plena - W Sound 05”, W Sound, Beele y Ovy On The Drums; “Roma”, Jay Wheeler.
—Mejor interpretación de reggaetón: “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro, Alexis & Fido; “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny; “Dile a él”, Nicky Jam; “Brillar”, Lenny Tavárez; “Reggaeton malandro”, Yandel, Tego Calderón.
—Mejor álbum de música urbana: “DeBí TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny; “Underwater”, Fariana; “Naiki”, Nicki Nicole; “MPC (Música Popular Carioca)”, Papatinho; “Elyte”, Yandel.
—Mejor canción de rap/hip hop: “El favorito de mami”, Noah Assad, José Carabaño, Eladio Carrión, Gustavo Rafael Guerrero Soto, Samuel David Jiménez, Adam Moralejo y Albert Packness, compositores (Big Soto, Eladio Carrión). “Fresh”, Trueno, compositor (Trueno). “Parriba”, Pedro Elias Aquino, Jesus Fuenmayor y Mateo Palacios Corazzina, compositores (Akapellah, Trueno). “Parriba”, Pedro Elias Aquino, Jesus Fuenmayor y Mateo Palacios Corazzina, compositores (Akapellah, Trueno). “Sudor y tinta”, Samuel Wilfredo Dilone Castillo, Nohelys Jimenez “J Noa” y Manuel Varet “Vakero”, compositores (J Noa, Vakero). “THC”, Arcángel, compositor (Arcángel).
—Mejor canción urbana: “Cosas pendientes”, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire y Maluma, compositores (Maluma). “DtMF”, Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria y Tyler Spry, compositores (Bad Bunny). “En la city”, Young Miko y Trueno, compositores (Trueno, Young Miko). “LA MuDANZA”, Luis Amed Irizarry, Marcos Efrain Masis, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martinez Ocasio y Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny). “Xq Eres Así”, Alejandro Avila, Jorge Álvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso y Joyce Francue Santana Febres, compositores (Álvaro Díaz, Nathy Peluso)
ROCK
—Mejor álbum de rock: “Legado”, A.N.I.M.A.L; “Luna En Obras (En Vivo)”, Marilina Bertoldi; “A TRES DÍAS DE LA TIERRA”, Eruca Sativa; “Gigante”, Leiva; “Novela”, Fito Paez.
—Mejor canción de rock: “La torre”, RENEE, compositora (RENEE). “Legado”, Andrés Giménez, compositor (A.N.I.M.A.L). “Sale el sol”, Fito Paez, compositor (Fito Paez); “TRNA”, Ali Stone, compositora (Ali Stone). “VOLARTE”, Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa)
—Mejor álbum de pop/rock: “Vándalos”, Bandalos Chinos; “Malhablado”, Diamante Eléctrico; “Malcriado”, Lasso; “El último día de nuestras vidas”, Dani Martín; “Ya es mañana”, Morat; “R” RENEE.
—Mejor canción pop/rock: “Ángulo Muerto”, Leiva, compositor (Leiva). “Desastres fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler, Conociendo Rusia). “Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso y Orlando Vitto, compositores (Lasso). “no llames lo mio nuestro”, Joaquina y Andry Kiddos, compositores (Joaquina). “Tu manera de amar”, Julián Bernal y Debi Nova, compositores (Debi Nova). “Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado y Joaquín Sabina, compositores (Joaquín Sabina).
ALTERNATIVA
—Mejor álbum de música alternativa: “PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I”, Marilina Bertoldi; “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Bodhiria”, Judeline; “TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA”, Latin Mafia; “DAISY”, Rusowsky;
—Mejor canción alternativa: “El ritmo”, Salvador Colombo, compositor (Bandalos Chinos). “Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutiérrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline y Pablo López García, compositores (Judeline). “Siento que merezco más”, Latin Mafia, compositores (Latin Mafia). “(Sola)”, Paloma Morphy, compositora (Paloma Morphy). “#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).
TROPICAL
—Mejor álbum de salsa: “Big Swing”, José Alberto “El Canario”; “Fotografías”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; “Mira como vengo”, Issac Delgado; “Infinito Positivo”, Los Hermanos Rosario; “Debut y segunda tanda, Vol. II”, Gilberto Santa Rosa.
—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “SON 30”, Checo Acosta; “El último Baile”, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella; “De amor nadie se muere”, Karen Lizarazo; “Baila Kolombia”, Los Cumbia Stars; “La Jerarquía”, Peter Manjarrés y Luis José Villa.
—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “El más completo”, Alex Bueno; “Novato Apostador”, Eddy Herrera; “Milly Quezada - Live Vol. 1 desde el teatro nacional de República Dominicana”, Milly Quezada.
—Mejor álbum tropical tradicional: “Malena Burke canta a Meme Solis, Vol. 1”, Malena Burke y Meme Solis; “Raíces”, Gloria Estefan; “Caminando Piango Piango”, Orquesta Failde.
— Mejor álbum tropical contemporáneo: “Calidosa”, Mike Bahía; “Puñito de Yocahú”, Vicente García; “Ilusión Óptica”, Pedrito Martínez; “Bingo”, Alain Pérez; “Fiesta Candelaria”, Puerto Candelaria.
—Mejor canción tropical: “Ahora o nunca”, Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa). “Cariñito”, Techy Fatule, compositor (Techy Fatule). “La foto”, Larry Coll, Luis Enrique y Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique). “Nunca me fui”, Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad y Yoel Henríquez, compositores (Fonseca, Rubén Blades). “Si antes te hubiera conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos y Karol G, compositores (Karol G). “Si volviera Jesús”, Jorge Luis Piloto, compositor (Víctor Manuelle). “Venga lo que venga”, Andy Clay, Fonseca y Alberto Montenegro, compositores, (Fonseca, Rawayana).
CANTAUTOR
—Mejor álbum cantautor: “Dos hemisferios”, Alejandro y Maria Laura; “el cuerpo después de todo”, Valeria Castro; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “Cosas que sorprenden a la audiencia”, Vivir Quintana; “Relatos”, Ale Zéguer.
—Mejor canción cantautor: “aeropuerto”, Joaquina, compositora (Joaquina). “Amarte sin que quieras irte”, Camilú, compositora (Camilú). “Cancionera”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade); “Como un pájaro”, Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada). “Quisqueya”, Vicente García, compositor (Vicente García)
REGIONAL MEXICANA
—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Mi suerte es ser mexicano”, Pepe Aguilar; “Alma de Reyna 30 Aniversario”, Mariachi Reyna De Los Ángeles, “¿Quién + Como Yo?”, Christian Nodal.
—Mejor álbum de música banda: “4218”, Julión Álvarez y su Norteño Banda; “25 Aniversario (Deluxe)”, Luis Ángel “El Flaco”; “Edición Limitada”, Banda Ms De Sergio Lizarraga.
—Mejor álbum de música tejana: “Imperfecto, Vol. 2”, El Plan; “Yo no te perdí”, Gabriella; “Reflexiones”, Grupo Cultura; “El Siguiente Paso (Live Session)”, Marian y Mariel; “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)”, Bobby Pulido; “6”, Juan Treviño.
—Mejor álbum de música norteña: “El Plan & Manuel Alejandro”, El Plan & Manuel Alejandro; “Pasado, Presente, Futuro”, La Energía Norteña; “La Lotería”, Los Tigres Del Norte; “V1V0”, Alfredo Olivas; “Frente a frente”, Pesado.
— Mejor álbum de música mexicana contemporánea: “Mirada”, Ivan Cornejo; “Leyenda” DannyLux; “Evolución”, Grupo Firme; “Palabra De To’s (Seca)”, Carín León; “Incómodo”, Tito Double P.
—Mejor canción regional mexicana: “Hecha Pa’ Mí”, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez y Adelaido Solis, compositores (Grupo Frontera). “La Lotería”, Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte); “Me jalo”, Miguel Armenta, Edgar Barrera y Jesús Ortiz Paz, compositores (Fuerza Regida, Grupo Frontera). “¿Seguimos o No?”, Fernanda Díaz, Daniela Garcia Rosso, Lupita Infante y Mauro Muñoz compositores (Lupita Infante). “Si tú me vieras”, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León y Maluma, compositores (Carín León, Maluma). “Tierra Trágame”, César Gonzales y Kakalo, compositores (Kakalo, Carín León)
INSTRUMENTAL
—Mejor álbum instrumental: “Alma en Cuba”, Ariel Brínguez e Iván “Melon” Lewis; “Saga”, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática; “Ida e Volta”, Yamandu Costa; “Havana Meets Harlem”, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán; “Y El Canto De Todas”, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic Orchestra.
TRADICIONAL
—Mejor álbum folklórico: “Conjuros”, Susana Baca; “Joropango”, Kerreke, Daniela Padrón; “Lentamente”, Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú; “Candombe”, Julieta Rada; “#Anonimas&Resilientes”, Voces Del Bullerengue.
—Mejor álbum de tango: “Colángelo... Tango”, José Colángelo; “Piazzolla Para Orquesta Típica”, Orquesta Típica Daniel Ruggiero; “Milonguín”, Giovanni Parra Quinteto; “Shin-Urayasu”, Richard Scofano, Alfredo Minetti; “La inevitable tentación de ir a contramano”, Sexteto Fantasma; “En Vivo 20 Años”, Tanghetto.
—Mejor álbum de música flamenca: “KM.0”, Andrés Barrios; “Flamencas”, Las Migas; “Azabache”, Kiki Morente; “Sangre Sucia”, Ángeles Toledano.
—Mejor canción de raíces: “Aguacero”, Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío). “Como quisiera quererte”, El David Aguilar, Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade, El David Aguilar). “El Palomo y La Negra”, El David Aguilar y Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade). “Ella”, Tato Marenco, compositor (Anita Vergara, Tato Marenco). “Jardín del paraíso”, Catalina García Barahona, William Martínez, Juan Carlos Mindinero Satizabal y Julio Reyes Copello, compositores (Monsieur Periné, Bejuco). “Lo que le pasó a Hawaii”, Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Luis Amed Irizarry, Marcos Efrain Masis, Flor Morales Ramos, Jay Anthony Nuñez y Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny).
JAZZ
—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Hamilton de Holanda Trío - Live In NYC”, Hamilton De Holanda; “La Fleur De Cayenne”, Paquito D’Rivera y Madrid-New York Connection Band; “Luces y Sombras”, Iván Melon Lewis Trio; “Cuba & Beyond”, Chucho Valdés y Royal Quartet; “Golden City”, Miguel Zenón.
CRISTIANA
—Mejor álbum cristiano (en español): “Exaltado”, Marco Barrientos; “La novia”, Christine D’clario; “Coritos Vol. 1”, Israel & New Breed; “Aquí Estamos”, Marcos Vidal; “Legado”, Marcos Witt.
—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)”, Ton Carfi; “Razão Da Esperança”, Paloma Possi; “Onde Guardamos As Flores?”, Resgate; “Memóri4s (Ao Vivo)”, Eli Soares; “A Maior Honra”, Julliany Souza.
LENGUA PORTUGUESA
—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “No Escuro, Quem É Você?”, Carol Biazin; “Fugacidade”, Janeiro; “Caju”, Liniker; “Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre; “Coisas Naturais”, Marina Sena.
—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “O Mundo Dá Voltas”, Baianasystem; “Colinho”, Maria Beraldo; “Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas”,Tó Brandileone; “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”, Djonga; “Big Buraco”, Jadsa.
— Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: “Só Quero Ver”, BK’ & Evinha; “Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento; “Caju”, Liniker; “A Dança (Ao Vivo)”, MC Hariel y Gilberto Gil; “Barbie”, Mc Tuto, Dj Glenner.
— Mejor álbum de samba/pagode: “Alcione”, Alcione; “Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci”, Marcelo D2; “Pagode Da Mart’nália”, Mart’nália; “Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)”, Zeca Pagodinho; “Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, Sorriso Maroto.
—Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: “Sentido”, 5 A Seco; “Um Mar Pra Cada Um”, Luedji Luna; “Pique”, Dora Morelenbaum; “Divina Casca”, Rachel Reis; “Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?”, Rubel.
—Mejor álbum de música sertaneja: “Let’s Go Rodeo”, Ana Castela; “José & Durval”, Chitãozinho & Xororó; “Obrigado Deus”, Léo Foguete; “Transcende (Ao Vivo / Deluxe)”, Lauana Prado; “Do Velho Testamento”, Tierry.
—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Casa Coração”, Joyce Alane; “Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco”, Camané; “Universo De Paixão”, Natascha Falcão; “Transespacial”, Fitti; “Dominguinho”, João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.
—Mejor canción en lengua portuguesa: “Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre, compositora (Julia Mestre). “Ouro De Tolo”, Marina Sena, compositora (Marina Sena). “Transe”, Zé Ibarra, compositor (Zé Ibarra). “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”, Marcio Borges y Milton Nascimento, compositores (Milton Nascimento, Esperanza Spalding, Paul Simon). “Veludo Marrom”, Liniker, compositor (Liniker).
NIÑOS
—Mejor álbum de música latina para niños: “Los Nuevos Canticuentos”, Canticuentos, Coro de Ríogrande; “Aventuras de caramelo”, Antonio Caramelo, Malibu; “Cenas Infantis”, Palavra Cantada; “Buscapié”, Luis Pescetti, Juan Quintero; “Jirafas”, Rita Rosa.
CLÁSICA
—Mejor álbum de música clásica: “Brouwer, Erena & Others: Guitar Works”, Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, productor. “Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina”, María Dueñas; Gustavo Dudamel, director; Dmitry Lipay, productor (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale). “Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World”, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor. “Radamés”, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, productor. “Sisters Of The Moon”, Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, productor.
—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag”, Giovanni Piacentini, compositor (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez). “I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana”, Marvin Camacho, compositor (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica). “Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable”, Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale).
MEDIOS VISUALES
—Mejor música para medios visuales: “Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video)”, Pedro Osuna; “Cien años de soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)”, Camilo Sanabria; “El eternauta (Banda sonora de la serie de netflix)”, Federico Jusid; “In The Summers”, Cabra; “Pedro Páramo (Banda sonora de la película de Netflix)”, Gustavo Santaolalla.
ARREGLO
—Mejor arreglo: “Sapato Velho” Rafael Beck y Felipe Montanaro, arreglistas (Rafael Beck y Felipe Montanaro). “Te deseo muy felices fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)”, Cheche Alara, arreglista (David Bisbal). “Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica”, Edy Lan, arreglista (Brava Featuring Yaneth Sandoval); “Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres”, Joachim Horsley, arreglista (Joachim Horsley, Olivia Soler, Boston Public Quartet And Friends). “Camaleón”, Cesar Orozco, arrreglista (Cesar Orozco y Son Ahead). “Flight 962”, Cassio Vianna, arreglista (Cassio Vianna Jazz Orchestra).
DISEÑO DE EMPAQUE
—Mejor diseño de empaque: “Cuarto Azul”, Christian Molina, director de arte (Aitana). “Cuba And Beyond”, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés y Jourdan Villarroel, directores de arte (Chucho Valdés, Royal Quartet). “Gigante”, Boa Mistura, director de arte (Leiva). “Masters Of Our Roots”, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero y Jourdan Villarroel, directores de artre (Albita y Chucho Valdés). “Por esas trenzas”, Daniela Tomas, directora de arte (Lourdes Carhuas).
COMPOSICIÓN
-Compositor del año: Edgar Barrera, João Ferreira, Pablo Preciado, Mónica Vélez, Ale Zéguer.
PRODUCCIÓN
—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Bodhiria”, Isidro Acedo, Rob Bisel, Pablo Gómez Cano y Pablo López García, ingenieros; Lewis Pickett, mezclador; Lewis Pickett, ingeniero de masterización (Judeline). “Caju”, Marcio Arantes, Iuri Rio Branco, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, André Malaquias, Daniel Mariano, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan y Dalton Luiz Vicente, ingenieros; Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção y João Milliet, mezcladores; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Liniker). “Cancionera”, Jack Lahana, ingeniero; Jack Lahana, mezclador; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Natalia Lafourcade). “Enquanto os Distraídos Amam”, Tó Brandileone y Matheus Stiirmer, ingenieros; Pedro Peixoto, mezclador; Fili Filizzola, ingeniero de masterización (Pedro Emílio). “Love Cole Porter”, Leo Alcantara y Marcelo Saboia, ingenieros; Marcelo Saboia, mezclador; Andre Dias, ingeniero masterización (Antonio Adolfo).
—Productor del año: Rafa Arcaute y Federico Vindver; Edgar Barrera; Nico Cotton; Mauricio Rengifo y Andres Torres; Matheus Stiirmer.
VIDEO
—Mejor video musical versión corta: “Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)”, Bk’; “EL CLúB”, Bad Bunny; “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Cura Pa Mi Alma”, Vera Grv; “Full Time Papi”, Guitarricadelafuente.
—Mejor video musical versión larga: “Papota (Short Film)”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça”, Hodari; “Mon Laferte, Te Amo”, Mon Laferte; “Lamento (Extended Cut)”, Gaby Moreno; “Milton Bituca Nascimento”, (Varios Artistas).