Conductor estrella coche contra la puerta del FBI en Pittsburgh y deja una bandera estadounidense

Un conductor embistió un coche contra una puerta de seguridad en el edificio del FBI en Pittsburgh temprano el miércoles, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades.

El coche chocó contra la puerta alrededor de las 2:40 de la mañana, informó el FBI, y las autoridades estaban buscando al hombre. Los investigadores, incluido un equipo de desactivación de explosivos, estaban en la escena.

"Este incidente se considera un ataque dirigido contra el FBI", indicó la agencia en un comunicado.

"Ningún empleado del FBI resultó herido".

Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, dijo a los periodistas que el coche parecía tener algún tipo de mensaje en una de las ventanas laterales.

Añadió que el FBI conocía al hombre.

"Él vino aquí a la oficina del FBI hace unas semanas para presentar una queja que no tenía mucho sentido", manifestó Giordano.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.