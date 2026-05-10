Lista de ganadores de los Premios Platino

Lista de ganadores de la 13a edición anual de los Premios Platino entregados el sábado en el Parque Xcaret en el estado de Quintana Roo, México.

Película iberoamericana de ficción

“O Agente Secreto”

Dirección

Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”

Comedia iberoamericana de ficción

“La cena”

Interpretación masculina

Wagner Moura, “O Agente Secreto”

Interpretación femenina

Blanca Soroa, “Los domingos”

Ópera prima de ficción

“Sorda”

Guion

“O Agente Secreto”

Película documental

“Apocalipse nos trópicos”

Película de animación

“Olivia & Las Nubes”

Mejor serie de larga duración

“Beleza fatal”

Miniserie o teleserie cinematográfica

“El eternauta”

Interpretación masculina en miniserie o teleserie

Ricardo Darín, “El eternauta”

Interpretación femenina en miniserie o teleserie

Paulina Gaitán, “Las muertas”

Creador en miniserie o teleserie

Bruno Stagnaro, “El eternauta”

Premio Platino de honor

Guillermo Francella