Lista de ganadores de los Premios Platino
Lista de ganadores de la 13a edición anual de los Premios Platino entregados el sábado en el Parque Xcaret en el estado de Quintana Roo, México.
Película iberoamericana de ficción
“O Agente Secreto”
Dirección
Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”
Comedia iberoamericana de ficción
“La cena”
Interpretación masculina
Wagner Moura, “O Agente Secreto”
Interpretación femenina
Blanca Soroa, “Los domingos”
Ópera prima de ficción
“Sorda”
Guion
“O Agente Secreto”
Película documental
“Apocalipse nos trópicos”
Película de animación
“Olivia & Las Nubes”
Mejor serie de larga duración
“Beleza fatal”
Miniserie o teleserie cinematográfica
“El eternauta”
Interpretación masculina en miniserie o teleserie
Ricardo Darín, “El eternauta”
Interpretación femenina en miniserie o teleserie
Paulina Gaitán, “Las muertas”
Creador en miniserie o teleserie
Bruno Stagnaro, “El eternauta”
Premio Platino de honor
Guillermo Francella
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