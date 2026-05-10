Autoridades no hallan los restos de Kristin Smart en registro de casa en California

Las autoridades no encontraron los restos de Kristin Smart, una estudiante universitaria de 19 años que desapareció en 1996, informaron funcionarios el sábado tras concluir un registro en una vivienda vinculada al hombre condenado por su asesinato.

La policía del condado San Luis Obispo indicó que completó un registro de la propiedad de Susan Flores en la localidad costera central de Arroyo Grande, a más de 240 kilómetros (150 millas) al noroeste de Los Ángeles. Paul Flores, su hijo, fue condenado en 2022 por matar a Smart, cuyo cuerpo nunca ha sido hallado.

Las autoridades se negaron a proporcionar información adicional. Esta semana, las autoridades señalaron que las pruebas sugerían que había restos humanos en la vivienda y que científicos especializados en descomposición humana y suelos tomaron muestras del terreno.

“La policía sigue plenamente comprometida con encontrar a Kristin y traerla de regreso a su familia”, señaló la agencia en un comunicado.

Smart desapareció de la Universidad Politécnica Estatal de California en mayo de 1996. Los fiscales sostuvieron que fue asesinada durante un intento de violación y que la última persona con que se le vio fue Paul Flores, un compañero de estudios. Fue declarada legalmente muerta en 2002.

Flores fue hallado culpable en octubre de 2022 del asesinato de Smart y al año siguiente fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua.

El caso, de décadas de antigüedad, ha cautivado a la población, impulsado en parte por un podcaster que ayudó a los investigadores al aportar testigos adicionales. Chris Lambert, del podcast “Your Own Backyard”, fue el primero en informar sobre el registro de la vivienda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.