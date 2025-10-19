Limp Bizkit anuncia la muerte del bajista Sam Rivers

Sam Rivers, bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit, falleció el sábado, de acuerdo con publicaciones de sus compañeros en redes sociales.

La banda no reveló el lugar ni las circunstancias del deceso de Rivers, pero sus compañeros lo calificaron como "pura magia" y "el alma en el sonido" del grupo.

"Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados", escribieron en Instagram. "Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme".

Fred Durst, líder y vocalista principal de la banda, publicó el domingo un video en el que relató cómo conoció a Rivers en un club en Jacksonville Beach, Florida, para alcanzar posteriormente la fama musical con presentaciones alrededor del mundo. Durst expresó que ha derramado "galones y galones de lágrimas desde ayer".

"En verdad tuvo un impacto en el mundo", dijo Durst. "Lo quiero tanto".

Rivers, de 48 años, había hablado sobre el consumo excesivo de alcohol que le provocó una enfermedad hepática. Dejó la banda en 2015 y recibió un trasplante de hígado antes de reunirse con Limp Bizkit tres años después.

Limp Bizkit tiene programada una gira por Centro y Sudamérica que comenzará en Ciudad de México a finales de noviembre.

Limp Bizkit, con raíces en Jacksonville, Florida, surgió a finales de la década de 1990 con una fusión de rock alternativo, heavy metal y rap.

Su extravagante sentido del humor se refleja en los títulos de su exitoso álbum "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" de 2000, y en un sencillo lanzado el mes pasado, "Making Love to Morgan Wallen".

