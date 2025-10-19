Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Bolivia define si gira hacia el centro o la derecha en inédita segunda vuelta presidencial

Associated Press
Domingo, 19 de octubre de 2025 00:27 EDT

Por primera vez en su historia los bolivianos acuden este domingo a una segunda vuelta para elegir a su nuevo presidente entre el senador centrista Rodrigo Paz y el expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga.

El nuevo gobierno pondrá fin a casi 20 años de administración del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de los mandatarios Evo Morales y Luis Arce que concluyen en medio de la peor crisis económica en 40 años y una fractura interna que ha llevado a ese partido a su peor derrota electoral en la primera vuelta del 17 de agosto.

El ganador estará obligado a buscar alianzas con fuerzas afines para alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa y lograr una gobernabilidad que le permita encarar urgentes ajustes a la economía para revertir el déficit fiscal que ronda el 10% del Producto Interno Bruto, una inflación acumulada a agosto de 18,3%, una escasez de combustible que está afectando la producción agrícola y una recesión que el Banco Mundial prevé se extenderá hasta 2027.

Paz, de 58 años, hijo del expresidente izquierdista Jaime Paz Zamora (1989-1993), ganó sorpresivamente en la primera vuelta con 32% de los votos mientras Quiroga, 65 años, quien saltó a la política de la mano de un dictador convertido a la democracia —el general Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001)— obtuvo 26%.

Esta es la primera vez que Paz se postula a la presidencia aunque tiene una carrera de 20 años en política como diputado, alcalde y gobernador de Tarija y actual senador. Para Quiroga es su cuarto intento por regresar al poder después de gobernar un año (2001-2002) tras la dimisión de Banzer. Paz pudo captar el voto desencantado con el MAS y el apoyo de sectores moderados mientras Quiroga tiene apoyo de sectores empresariales y votantes que valoran su experiencia y roce internacional.

Relacionados

El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciará al ganador el domingo en la noche con base en conteos rápidos, informó el vocal electoral Francisco Vargas.

El giro político que sumó a Bolivia a una oleada conservadora en el continente supondrá para el país andino —el más pobre de Sudamérica— dejar atrás casi 20 años de economía estatista y regresar a políticas de libre mercado y apertura a la inversión extranjera, según la oferta de los dos contendores.

Unos 7,9 millones de bolivianos están convocados a votar.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in