Líder opositor Bobi Wine dice que salió de Uganda por persecución tras elecciones

El líder opositor ugandés Bobi Wine reveló el sábado que tuvo que huir del país para escapar de una búsqueda militar en su contra tras unas elecciones presidenciales disputadas.

Wine, cuyo nombre real es Kyagulanyi Ssentamu, se ocultó poco después de las elecciones presidenciales del 15 de enero. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ganó los comicios con el 71,6% de los votos, según los resultados oficiales, que Wine rechaza por considerarlos fraudulentos.

El paradero de Wine ha sido desconocido para la población en general durante semanas, con una creciente preocupación por su seguridad después que el jefe del ejército, el general Muhoozi Kainerugaba, publicara repetidamente amenazas contra él en la plataforma social X.

Kainerugaba, hijo del presidente y presunto heredero, ha sugerido que Wine es buscado por delitos no especificados. La policía ugandesa afirma que no lo está buscando.

En un mensaje de video publicado en X el sábado, Wine, sin afeitar, dijo que logró salir de Uganda, pero no reveló adónde fue.

“Compatriotas ugandeses y amigos de Uganda en todo el mundo, para cuando vean este video yo ya habré salido del país para atender algunos compromisos críticos fuera de Uganda. Y en el momento adecuado regresaré y continuaré con la causa", afirmó Wine. "Les agradezco a todos ustedes, compatriotas ugandeses, que me han ocultado y protegido durante todo este tiempo, cuando el régimen me estaba buscando”.

Afirmó que era imposible que los agentes de seguridad ugandeses lo encontraran “porque el pueblo me ha protegido”.

Soldados ugandeses allanaron la casa de Wine al día siguiente de la votación del 15 de enero, pero el líder opositor ya se había ocultado, temiendo por su vida tras hacer campaña durante semanas con casco y chaleco antibalas en mítines donde las fuerzas de seguridad eran una presencia constante.

La búsqueda de Wine está siendo encabezada por Kainerugaba, quien ha llamado a Wine “babuino” y “terrorista”. Kainerugaba tiene desde hace años la costumbre de publicar tuits ofensivos, que a menudo borra después.

Wine, el más destacado de los siete candidatos que se presentaron contra Museveni, cuenta con un fuerte respaldo entre los jóvenes de las zonas urbanas, muchos de ellos desempleados o molestos con el gobierno por la corrupción oficial y la falta de oportunidades económicas. Muchos quieren ver un cambio político tras cuatro décadas con el mismo mandatario.

Museveni, de 81 años, jurará el cargo en mayo para un séptimo mandato que lo acercará a cinco décadas en el poder.

Sus partidarios le atribuyen el mérito de la relativa paz y estabilidad que ha hecho de Uganda un hogar para cientos de miles de personas que huyen de la violencia en otras partes de esta región de África.

Pero figuras de la oposición, incluidas algunas que antes fueron sus aliados cercanos, condenan lo que consideran un descenso hacia el autoritarismo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.