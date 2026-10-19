Líder de secta apocalíptica en Kenia, culpable de 191 asesinatos tras más de 400 muertos

El líder de una secta apocalíptica keniana vinculada a más de 400 muertes fue declarado culpable el lunes de asesinar a 190 niños y a un adulto, después de ordenar a sus seguidores que se dejaran morir de hambre para encontrarse con Jesús.

Paul Mackenzie, líder de la iglesia Good News International Church, supervisó un sistema organizado que utilizó enseñanzas religiosas para obligar a los seguidores a ayunar hasta morir, determinó la jueza Diana Kavedza.

En 2023, se exhumaron más de 400 cuerpos de fosas poco profundas en la hacienda Chakama, de 800 acres (320 hectáreas), en el condado costero de Kilifi, donde los seguidores de Mackenzie vivían en chozas de barro, lejos del escrutinio de las comunidades locales y de las autoridades.

Mackenzie fue arrestado y acusado de asesinato junto con su esposa y decenas de sus seguidores. Algunos seguidores se convirtieron posteriormente en testigos de la fiscalía en el caso. El juicio comenzó en 2023.

Él ha negado todos los cargos y sostiene que no obligó a sus seguidores a ayunar.

Se celebrará una audiencia de atenuación el 30 de octubre, mientras que la sentencia está programada para el 6 de noviembre.

El tribunal concluyó que la directiva de ayunar hasta morir se implementó primero a los niños, y que aquellos que intentaban comer o escapar eran castigados a golpes por guardias.

Mackenzie ordenaba a sus seguidores rechazar la educación y la atención médica diciéndoles que el tratamiento médico era "un instrumento de Satanás”, dijo en su fallo la jueza Kavedza.

En abril del año pasado, el Tribunal de Apelación permitió que la fiscalía siguiera adelante con 191 cargos de asesinato contra Mackenzie y sus coacusados.

En mayo de 2024, el Tribunal Superior ordenó a los fiscales reducir los cargos de asesinato a no más de 12. Sin embargo, el Tribunal de Apelación dictaminó que la ley no limita el número de cargos que pueden presentarse contra un acusado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.