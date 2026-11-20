La Fuerza Armada de El Salvador informó el viernes que dos soldados salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos por una detonación mientras manipulaban material explosivo en un campamento en Haití, donde participan en una operación de rescate de cuatro técnicos desaparecidos tras un ataque de las pandillas haitianas.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la Fuerza Armada en su cuenta de X.

Detalló que los dos heridos están recibiendo atención médica, aunque no informó de su estado.

Más de 2.500 soldados salvadoreños están desplegados en Haití en una operación militar de rescate de cuatro técnicos que desaparecieron en Haití el 18 de octubre de 2026, luego de ser emboscados por pandillas violentas cuando regresaban de un supermercado en un vehículo blindado en la zona de Croix-des-Bouquets.

El 28 de octubre, el gobierno del presidente Nayib Bukele informó que continuaba con el despliegue operativo de más de 2.000 soldados salvadoreños para la operación de rescate.

Los técnicos desaparecidos eran parte de la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, una fuerza internacional autorizada desde octubre de 2025 por el Consejo de Seguridad para tener 5.500 efectivos de seguridad y 50 civiles con el fin de desmantelar las bandas armadas haitianas, neutralizarlas, proteger las infraestructuras y facilitar el acceso humanitario, en colaboración con la Policía Nacional de Haití. La GSF sustituyó a la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad liderada por Kenia.

Haití no tiene un gobierno electo desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021. De acuerdo a las Naciones Unidas, las pandillas controlan el 70% de Puerto Príncipe.