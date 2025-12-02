Un adolescente murió atacado por un león después de entrar a un recinto en un zoológico de Brasil.

Gerson de Melo Machado, de 19 años, logró escalar un muro de seis metros y, luego, descendió por un árbol dentro del Arruda Camera Park, en el noreste del país.

En ese momento, visitantes grabaron un video que muestra a una leona llamada Leona moviéndose bajo el árbol mientras el joven se acercaba al suelo. Minutos después, testigos exclamaron “lo agarró, lo agarró” cuando el animal se lanzó sobre él.

Según la consejera de protección infantil Verónica Oliveira, Machado soñaba con convertirse en domador de leones y, en una ocasión anterior, se escondió en el tren de aterrizaje de un avión con la idea de viajar a África.

open image in gallery Las imágenes mostraron al joven de 19 años mientras descendía por un árbol, y una leona lo esperaba abajo ( X/CPreparado )

La consejera explicó que el adolescente y su familia cargaban con un historial de problemas de salud mental. Según la prensa local, la madre de Machado tenía esquizofrenia y la familia vivía en una pobreza extrema.

En una entrevista con O Correio Braziliense, Oliveira afirmó:“Tenía 19 años, pero cuando hablaba, creo que su capacidad cognitiva no pasaba de la de un niño de 5 años. Mostraba una fragilidad inmensa en su salud mental. Si hubiera recibido un seguimiento serio y constante, no estaríamos enfrentando esto hoy”.

Agregó: “Gerson es el resultado de un sistema que siempre lo excluyó, pasó años encerrado. Hoy vimos el desenlace de una Crónica de una muerte anunciada. Ojalá quede la lección y que los tantos Gerson que atendemos cada día encuentren un final más feliz”.

En un comunicado, las autoridades locales señalaron que el caso seguía bajo investigación y que podía tratarse de un intento de suicidio.

open image in gallery La leona, llamada Leona, atacó al adolescente después de que él lograra entrar a su recinto ( X/CPreparado )

También indicaron: “De forma rápida y sorpresiva, escaló un muro de más de seis metros y las cercas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto. Aunque los equipos de seguridad buscaron detener la acción, el hombre actuó con rapidez al ingresar al área y murió por las heridas causadas por el animal”.

En una publicación en Instagram, el zoológico anunció que permanecería cerrado hasta que concluyeran las investigaciones.

“Este es un episodio extremadamente triste para todos, y enviamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y a los amigos del hombre aún no identificado”, se indicaba en el comunicado. Además, explicó que, una vez confirmado el incidente, el parque cerró de inmediato y siguió todos los protocolos de seguridad. Los equipos también contactaron a las autoridades competentes y ofrecieron el apoyo necesario para su labor.

Desde el zoológico, aclararon que no tenía intención de sacrificar a la leona después del ataque.

Según la administración, la leona no muestra un comportamiento agresivo fuera del contexto del hecho y no será sacrificada. Por otro lado, añadieron que el protocolo para casos como este incluye monitoreo, evaluación de conducta y atención especializada.

Con ese fin, el equipo de Bica, junto con veterinarios, cuidadores y técnicos, trabaja en el bienestar de Leona para que se recupere, se estabilice emocionalmente y retome su rutina con seguridad.

Si necesitas hablar con alguien, Samaritans atiende las 24 horas en el 116 123 o por correo a jo@samaritans.org

Traducción de Leticia Zampedri