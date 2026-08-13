De entrenadora a voluntaria: así unen esfuerzos en Colombia para encontrar a sobrevivientes de sismo

Sin ser socorrista, Daiana Rojas se convirtió en una de cientos de voluntarios que ayudaban el jueves en las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto en Colombia que cobró la vida de al menos 265 personas, mientras cientos continúan desaparecidas.

Su vida cotidiana como entrenadora dio un vuelco la noche del lunes cuando un sismo de magnitud 7,4 — el de mayor intensidad registrado en este siglo — sacudió gran parte del país, incluyendo su natal Cali, una de las ciudades con más muertos y personas atrapadas bajo los escombros.

“Es inevitable no ser voluntario en una catástrofe de tu propia ciudad”, relató a The Associated Press Rojas, de 25 años, en medio de los restos de un edicidio que colapsó. “Me encargo de organizar todos los insumos: guantes, cascos, gafas, agua. Y de patinar, que es ir donde están los que levantan los escombros para facilitar su hidratación”, explicó.

Aún tiene esperanza pese a que se acorta la ventana de las primeras 48 a 72 horas cruciales para hallar sobrevivientes, un plazo que puede extenderse si tienen acceso a comida y agua.

“Acá puede haber dos personas más con vida... desde las 2.30 (de la madrugada) hemos estado escuchando sonidos, entonces tenemos la esperanza intacta”, dijo animada Rojas.

Cuando los rescatistas oyen un sonido entre los escombros levantan los puños cerrados. Es la señal para que todos callen.

“Cuando dicen ‘silencio’ todos tratamos de no movernos, no hablar, ni susurrar; pero cuando la persona da una señal de vida todos empezamos a aplaudir”, relató Rojas, quien presenció el rescate de dos sobrevivientes. “Fue una felicidad increíble, no es un familiar mío ni amigo, pero es como si lo fuera”.

Cali ha sido una de las ciudades más afectadas por el sismo, pero también de las más atendidas en la emergencia debido a su fácil acceso terrestre y aéreo. La ayuda ha tardado más en llegar a otros lugares como Chocó, el epicentro del terremoto y una de las zonas más pobres del país, a menudo asediada por grupos armados enfrentados. A gran parte sólo se llega en barco, a través de la selva o en avión.

El presidente Abelardo de la Espriella, recién posesionado en el cargo, declaró el desastre nacional y la emergencia económica para poder establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso y prometió destinar ese dinero a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.

El terremoto dejó más de 3.400 personas heridas, casi 500 desaparecidas, 11.347 viviendas destruidas y 53.526 dañadas, señaló De la Espriella. En tanto, 140 edificios han colapsado, más de 1.800 centros educativos resultaron afectados, 179 centros de salud sufrieron fallas estructurales y cinco aeropuertos registraron daños, entre otras afectaciones.

———

Suárez reportó desde Bogotá y Batschke desde Santiago.