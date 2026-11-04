La redistribución de distritos impulsada por Trump no logró frenar la ola demócrata

A instancias del presidente Donald Trump, los republicanos de ocho estados redistribuyeron los límites de decenas de distritos parlamentarios durante el último año mientras buscaban una ventaja que pudiera ayudarles a conservar una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en unas difíciles elecciones de mitad de mandato.

Al final, no funcionó.

Los republicanos perdieron la mayoría de los escaños en manos de demócratas que habían señalado como objetivos para arrebatárselos, perdieron otros que contaban con retener y fueron desalojados del poder por una ola demócrata alimentada por el descontento de los votantes con Trump, la economía y la guerra con Irán.

El plan republicano de redistribución de distritos fracasó en Alabama, Florida y Texas. Los tribunales lo frenaron en Missouri y luego sus votantes lo derrotaron de forma contundente el martes. Y quedó contrarrestado en California, donde una redistribución demócrata en represalia volteó escaños que antes estaban en manos republicanas.

El plan de redistribución de Trump “fue desmantelado sistemáticamente”, afirmó Eric Holder, exsecretario de Justicia y presidente del Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, en un comunicado emitido la noche de la elección. “Y, cuando tuvieron la oportunidad, los votantes optaron por elegir una nueva mayoría demócrata”.

Nuevos distritos daban por sentado un apoyo continuo a Trump

Los distritos electorales para el Congreso suelen redistribuirse después de un censo al inicio de cada década para reflejar cambios de población. Pero Trump impulsó una inusual batalla de redistribución a mitad de la década el año pasado cuando instó a los republicanos de Texas a remodelar los distritos de la Cámara de Representantes para darle al Partido Republicano la posibilidad de ganar cinco escaños adicionales en las elecciones de mitad de mandato.

Siguió una cascada de redistribuciones, impulsada en el Sur por un fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones federales de la Ley de Derecho al Voto para distritos de mayoría negra. Los republicanos esperaban que su redistribución pudiera aportarles hasta cuatro escaños más en Florida, dos en Ohio y uno en Alabama, Luisiana, Carolina del Norte y Tennessee, respectivamente.

En todos menos uno de esos distritos renovados, Trump habría obtenido más del 54% de los votos si hubieran estado vigentes para las elecciones de 2024, según estimaciones de The Associated Press.

“En tiempos normales, ese tipo de distrito es relativamente seguro”. señaló Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho Loyola en Los Ángeles y responsable del sitio web “All About Redistricting”.

Pero esos distritos que se presumían republicanos se vieron perjudicados por el cambio de opiniones sobre Trump. En la encuesta AP Voter Poll se encontró que cerca de 6 de cada 10 personas desaprueban la manera en que Trump maneja la presidencia. Las opiniones sobre las prioridades del mandatario también fueron mayormente negativas.

“Es una tontería suponer que el electorado de un año va a parecerse al electorado de otro en un momento de cambios radicales en la opinión pública”, añadió Levitt. “Creo que es probable que algunos de los que trazaron las líneas se hayan confiado”.

La redistribución fracasó en el Valle del Río Grande

En Texas, los republicanos reconfiguraron tres distritos con fuerte presencia latina en el Valle del Río Grande, que se había inclinado hacia Trump en 2024, para intentar aumentar sus posibilidades de desbancar a los representantes demócratas Henry Cuellar y Vicente Gonzalez. Pero ambos ganaron la reelección el martes. Y, en cambio, los demócratas derrotaron a la representante republicana Monica De La Cruz, cuyo distrito está encajonado entre los de ellos.

Aunque el nuevo distrito de De La Cruz mantuvo el mismo porcentaje de votantes inclinados hacia Trump que la versión de 2024, alrededor de 3 de cada 5 residentes en edad de votar eran nuevos, lo que le dificultó competir contra el retador demócrata Bobby Pulido, un conocido ganador del Latin Grammy.

La encuesta AP Voter Poll refleja un cambio sustancial entre los hispanos, que se alejan de los republicanos en comparación con la victoria de Trump hace apenas dos años. A escala nacional, cerca de un tercio de los hispanos dice que respaldó al republicano en su contienda local para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras que aproximadamente 4 de cada 10 votaron por Trump hace dos años.

Mark Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rice en Houston, sostuvo que los republicanos tenían “suposiciones poco realistas respecto a que un cambio en el voto latino” se mantendría a su favor.

Los demócratas retuvieron escaños en Florida y Alabama

Los republicanos en Florida intentaron inclinar cuatro escaños más de la Cámara de Representantes hacia el Partido Republicano en el estado adoptivo de Trump. El representante demócrata Jared Moskowitz fue uno de sus objetivos, pero decidió postularse de todos modos en uno de los distritos redistribuidos. Ganó la reelección el martes.

“He trabajado de manera bipartidista. He entregado resultados para mi comunidad, y gastaron 26 millones de dólares intentando derrotarme”, declaró Moskowitz tras su victoria en el 25to Distrito Parlamentario de Florida. “Esta noche quemaron ese dinero”.

Indicó que los votantes de su nuevo distrito, como los de todo el país, estaban más preocupados por la economía y su capacidad de costear una buena calidad de vida. Pero también afirmó que la redistribución de distritos enfureció a los votantes.

Tras la redistribución, cerca de dos tercios de los residentes en edad de votar eran nuevos en el distrito representado por la demócrata Kathy Castor. Pero ella también ganó la reelección. La demócrata Pia Dandiya ganó otro distrito —un escaño abierto en el sur de Florida— que los republicanos habían remodelado para obtener ventaja.

En Alabama, un fallo de la Corte Suprema permitió que la Asamblea Legislativa liderada por republicanos volviera a lo que el Partido Republicano consideraba un mapa más favorable. Pero el representante demócrata Shomari Figures ganó la reelección de todos modos, desafiando los planes republicanos.

La redistribución en Carolina del Norte derivó en contiendas costosas y reñidas

Los republicanos redistribuyeron dos distritos parlamentarios en el este de Carolina del Norte con el objetivo de desbancar al representante demócrata Don Davis en el 1er Distrito Parlamentario, que ha enviado a un miembro negro al Congreso durante más de 30 años. Hicieron que el distrito de Davis fuera un poco más republicano al incorporar a miles de votantes del 3er Distrito Parlamentario, representado por el republicano Greg Murphy. A cambio, reasignaron miles de zonas con tendencia demócrata al distrito de Murphy.

La batalla publicitaria resultante por el escaño de Davis costó bastante más de 50 millones de dólares, según la firma de seguimiento de anuncios AdImpact, y fue una de las contiendas para la Cámara más caras del país.

Davis mantenía una ligera ventaja la noche del martes, y la contienda entre Murphy y el retador demócrata Raymond Smith era particularmente cerrada.

Es probable que haya más redistribución de distritos antes de las elecciones de 2028

Lo que comenzó como un esfuerzo republicano de redistribución de distritos podría convertirse en un movimiento demócrata de redistribución antes de la elección presidencial.

Los votantes de Maryland aprobaron el martes una enmienda constitucional que facilitará que la Asamblea General del estado, controlada por demócratas, redistribuya distritos en beneficio del partido. Sus promotores demócratas, respaldados por el expresidente Barack Obama, la han presentado como una forma de “detener a Trump”.

Los demócratas que lograron avances en numerosas asambleas legislativas estatales el martes también podrían usar ese poder para redistribuir distritos. Y los legisladores demócratas de Nueva York ya han dado un paso inicial hacia una redistribución parlamentaria antes de las elecciones de 2028.

Pero la reciente redistribución a mitad de mandato reveló que puede ser difícil anticipar el comportamiento de los votantes cuando se intenta manipular distritos para obtener ventaja partidista. Eso podría ser especialmente cierto para la próxima elección presidencial, que sería la primera en una docena de años sin el nombre de Trump en la parte superior de la boleta, lo que dificulta saber cómo se realinearían sus simpatizantes detrás de nuevos candidatos.

“Es realmente difícil elegir un modelo político que te muestre con precisión quién es probable que se presente en 2028”, señaló Levitt.

___

El periodista de The Associated Press Bill Barrow contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.