Funcionarios en Irán dicen que las elecciones en EEUU mostraron el rechazo a guerra de Trump

Funcionarios iraníes celebraron el miércoles el reproche de los votantes de Estados Unidos al Partido Republicano y al presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato, mientras la región esperaba ver cómo los resultados podrían afectar la guerra con Irán.

Las preocupaciones por los efectos de la guerra, en particular la frustración por el aumento de los precios del combustible y otros bienes en Estados Unidos, ayudaron a los demócratas a ganar el control de ambas cámaras del Congreso en la votación del martes.

“Por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y respaldamos este mensaje”, escribió en X Mohammad Bagher Qalibaf, principal negociador de Irán y presidente del Parlamento. “Si el gobierno de Estados Unidos traiciona la voluntad pública para servir a amos internacionales y chantajistas, aprenderá que nuestro NO viene con una Pesadilla”.

La región en general ha estado en vilo ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones militares a gran escala contra Irán por primera vez en casi dos meses. Continúan las conversaciones destinadas a evitar que se reanuden los combates, mientras otros aliados de Estados Unidos en la región instan a Washington a no retomar operaciones a gran escala en la guerra, que ya supera los ocho meses y ha sacudido la economía mundial y devastado a Irán.

Según informes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha presionado para que haya más ataques, mientras Trump ha alternado entre amenazar con ataques importantes e impulsar un acuerdo.

Pese a los acuerdos de alto el fuego y los repetidos esfuerzos diplomáticos, los enfrentamientos militares siguen en el sur de Irán y alrededor del estrecho de Ormuz, lo que ha incrementado la preocupación por un regreso a los combates a gran escala.

El líder supremo de Irán afirmó que quienes creen que los cambios partidistas en Estados Unidos pueden cambiar su enemistad hacia la República Islámica están “gravemente equivocados”.

En una carta compartida en su cuenta de redes sociales, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien no se ha visto públicamente desde que la guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, expresó: “Si todavía hay quienes albergan aunque sea una leve esperanza de un cambio de conducta o de giros partidistas y faccionales dentro del sistema de dominación, o quienes imaginan que al hacer concesiones a América pueden disuadirla de la hostilidad hacia la nación iraní, están gravemente equivocados”.

Objetivos iraníes atacados antes de las elecciones de mitad de mandato

Las elecciones de mitad de mandato se celebraron después de que Estados Unidos llevó a cabo lo que parecía ser un ataque limitado contra objetivos iraníes en la crucial vía marítima del estrecho de Ormuz, lo que planteó interrogantes sobre lo que podría venir después.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones el lunes en las islas Qeshm y Hengam y cerca de la ciudad portuaria sureña de Bandar Abbas. Las autoridades iraníes no han identificado públicamente los sitios específicos atacados ni han revelado el alcance de los daños.

El estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, también ha sido escenario de incidentes repetidos que involucran a la navegación comercial. Irán ha restringido severamente el tránsito por el estrecho desde que comenzó el conflicto, mientras Estados Unidos ha mantenido un bloqueo naval de los puertos iraníes.

Ali Nikzad, vicepresidente del Parlamento iraní, vinculó las derrotas electorales republicanas con la política de Washington hacia Irán. Les dijo el miércoles a los legisladores que las sanciones de Estados Unidos no habían logrado quebrar la economía iraní ni obligar a su pueblo a rendirse.

“Los esfuerzos del enemigo por derribar la economía de Irán han fracasado una y otra vez”, afirmó Nikzad, y añadió: “Estas derrotas son las réplicas de la derrota a manos del pueblo iraní”.

Irán conmemora el aniversario de la toma de la embajada de EEUU en 1979

Irán conmemoró el miércoles el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, con miles de personas desfilando por la capital iraní para recordar el hecho.

Los manifestantes quemaron banderas estadounidenses e israelíes y corearon “Muerte a América” y “Muerte a Israel”. Se exhibieron efigies de Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu junto con caricaturas de ambos líderes. Una mostraba a Trump como un perro feroz a punto de atacar, con Netanyahu sosteniendo su correa.

Al dirigirse a los manifestantes, el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, sostuvo que Estados Unidos e Israel habían sufrido una derrota decisiva, incluso en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La derrota decisiva de Estados Unidos y del régimen sionista en los acontecimientos y elecciones recientes es el resultado de la firmeza y la fortaleza de la nación iraní”, expresó Zakani. “Incluso rivales políticos en Estados Unidos han reconocido que este fracaso fue el resultado del ingenio y la perseverancia del pueblo iraní”.

Estudiantes iraníes asaltaron la embajada de Estados Unidos el 4 de noviembre de 1979 y tomaron como rehenes a diplomáticos estadounidenses y a otros ciudadanos. Cincuenta y dos estadounidenses fueron retenidos durante 444 días antes de ser liberados el 20 de enero de 1981.

La crisis consolidó la ruptura entre ambos países, que no han tenido relaciones diplomáticas formales durante décadas.

El influyente jefe del poder judicial iraní de línea dura, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, vinculó los resultados electorales con la guerra y el aniversario de la crisis de los rehenes en una publicación en X.

“Trump fracasó tanto en la guerra como en la política. Sin duda le infligiremos aún más derrotas”, escribió.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero, matando al líder supremo del país de años, el ayatolá Ali Jamenei, y desencadenando un conflicto que ha alterado los mercados energéticos mundiales y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Continúan las negociaciones por canales indirectos

Las negociaciones por canales indirectos siguen mientras Israel y algunos aliados de Oriente Medio presionan a Trump.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, dijo el lunes —antes de que se conocieran las noticias de los ataques en Ormuz— que él y Trump “se sienten bastante bien respecto a las perspectivas de potencialmente llegar a un acuerdo negociado”.

Antes de los ataques más recientes, los últimos ataques conocidos del gobierno de Trump contra Irán fueron a principios de septiembre. Miles de tropas de Estados Unidos permanecen en aguas frente a Irán para mantener un bloqueo naval destinado a impedir que los petroleros que transportan crudo iraní lleguen al mercado mundial. Otro portaaviones y miles de tropas adicionales están en camino a Oriente Medio.

Netanyahu presionó para una nueva oleada de ataques contra Irán después de las elecciones en Estados Unidos durante una llamada de fin de semana con Trump, según dos funcionarios regionales y una tercera persona familiarizada con el asunto. Los dos funcionarios señalaron que los esfuerzos diplomáticos habían avanzado y que los mediadores intentaban impulsar un marco en el que Irán detendría sus ataques en el estrecho a cambio de que Estados Unidos levantara su bloqueo.

Los dos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque estaban comentando informes clasificados que habían recibido de funcionarios estadounidenses y, en un caso, de oficiales israelíes. La tercera persona, que fue informada sobre la llamada, también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar públicamente.

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Los periodistas de The Associated Press Samy Magdy y Aamer Madhani contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.