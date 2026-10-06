La Fuerza Aérea de Nigeria dice que no hay sobrevivientes del avión estrellado con 25 personas

No hubo sobrevivientes entre las 25 personas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Nigeria que se estrelló el lunes en el estado de Ondo, en el sur de Nigeria, informaron las autoridades.

El avión ATR-42 transportaba a 20 pasajeros y cinco miembros de la tripulación cuando se estrelló en una misión rutinaria hacia Lagos, el centro económico del país, señaló la fuerza aérea en un comunicado el martes.

El avión desapareció del radar y posteriormente se determinó que se había estrellado cerca de una base naval en la localidad ribereña de Igbokoda, en el estado de Ondo, indicaron las autoridades.

El ministro de Aviación de Nigeria, Festus Keyamo, había dicho previamente que la aeronave transportaba a 32 personas. Las autoridades no aclararon de inmediato la diferencia de cifras.

El jefe del Estado Mayor del Aire de Nigeria, Sunday Kelvin Aneke, describió el accidente como “un momento profundamente doloroso para la Fuerza Aérea de Nigeria y la nación” y aseguró a las familias en duelo el pleno apoyo de la fuerza.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró tres días de luto y ordenó que las banderas ondearan a media asta en todo el país para llorar a las víctimas.

“He ordenado a la Fuerza Aérea de Nigeria que inicie de inmediato una investigación exhaustiva sobre la causa del accidente para evitar futuros episodios”, dijo Tinubu en un comunicado.

El alcance de los daños y la causa del accidente seguían sin estar claros el martes.

El ejército nigeriano suele utilizar el ATR-42 para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y para transportar personal y suministros.

Residentes locales dijeron a The Associated Press que la aeronave se estrelló cerca de un río y estaba parcialmente hundida en el agua.

Videos publicados en internet que parecían ser de la escena del accidente mostraban a personas reunidas junto a un río mientras los rescatistas intentaban llegar a la zona.

“Oímos algo como un trueno”, dijo el testigo Akinbulejo Pius, y agregó que el avión “rozó algunos árboles” antes de estrellarse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.