La familia Giuffre celebra retirar títulos a Andrés, pero exige más acciones

Políticos británicos, la opinión pública y la familia de Virginia Roberts Giuffre elogiaron la decisión del rey Carlos III de despojar a su hermano Andrés de su título principesco así como su espaciosa residencia, un destierro que ha dejado al desacreditado miembro de la realeza cada vez más expuesto al escrutinio político y legal sobre sus finanzas y su amistad con Jeffrey Epstein.

El rey actuó para frenar la creciente desaprobación a medida que surgían nuevos y condenatorios detalles sobre la relación de Andrés con el delincuente sexual convicto. Carlos se movió para preservar la monarquía de las consecuencias al eliminar forzosamente el título de un príncipe británico por primera vez en un siglo.

Julian Payne, exsecretario de comunicaciones del rey y la reina, dijo que, a medida que el escándalo en torno a Andrés, de 65 años, crecía y crecía, la familia real había decidido que “se había alcanzado un punto de inflexión”.

El ex príncipe Andrés ahora es conocido como Andrés Mountbatten Windsor. A partir del viernes, ya no figuraba en la lista de la nobleza, donde anteriormente aparecía como duque de York, otro de sus títulos.

También abandonará el Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones cerca del Castillo de Windsor donde ha vivido durante más de 20 años, para cambiarse a una residencia más remota financiada por su hermano en la finca de Sandringham de 20.000 acres (8.100 hectáreas) del rey en el este de Inglaterra.

El Palacio de Buckingham dijo que Andrés había recibido una notificación para rescindir su contrato de arrendamiento y que se mudaría “tan pronto como fuera posible”, aunque no se espera que eso ocurra hasta después de Navidad, cuando toda la familia suele reunirse en Sandringham.

Los lugareños no estaban muy contentos con su futuro vecino.

“Bueno, tiene que ir a algún lado. Es lo que es, ¿no?”, dijo Vanessa Beech, quien afirmó que el rey había tomado “sin duda” la decisión correcta sobre Andrés.

Políticos dan la bienvenida a la medida

El gobierno británico, que fue consultado, pero no estuvo directamente involucrado, acogió con satisfacción la decisión del rey.

“Apoyamos calurosamente, yo apoyo calurosamente lo que el rey está haciendo hoy”, dijo el ministro de Comercio Chris Bryant a la BBC. “Creo que la gran mayoría de la gente en este país pensará que es lo correcto”.

Andrés renunció a su uso del título de duque de York a principios de este mes debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y renovadas acusaciones de abuso sexual en las memorias póstumas de Giuffre. Andrés niega todas sus afirmaciones.

Pero el rey fue aún más allá para castigarlo por graves errores de juicio al eliminar el título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II. Andrés también perdió la designación de “su alteza real”, convirtiendo al ex príncipe en un plebeyo ahora.

“Estas censuras se consideran necesarias, a pesar del hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra”, dijo el palacio. “Sus Majestades desean dejar claro que su compasión y máximas simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y toda forma de abuso”.

Es casi sin precedentes que a un príncipe o princesa británico se le despoje de ese título. La última vez que ocurrió fue en 1919, cuando el príncipe Ernesto Augusto, que era un miembro de la realeza del Reino Unido y también un príncipe de Hannover, vio su título británico eliminado por aliarse con Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

Llamadas para una mayor investigación

La familia de Giuffre declaró victoria en nombre de la acusadora de Andrés, quien se suicidó en abril a la edad de 41 años. Afirmaba que a principios de la década de 2000, cuando ella era adolescente, fue atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y explotada por Andrés y otros hombres influyentes. Epstein fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019, los investigadores calificaron su muerte como un suicidio.

“Hoy, una chica estadounidense común de una familia estadounidense común, derribó a un príncipe británico con su verdad y extraordinario coraje”, dijo la familia de Giuffre en un comunicado.

Su hermano Sky Roberts dijo que Andrés debería enfrentar una mayor investigación.

“Necesitamos dar un paso más: él necesita estar tras las rejas, punto”, dijo Roberts a la BBC.

Bryant, el ministro del gobierno, dijo que Andrés ahora era un “miembro ordinario de la población” y debería aceptar responder preguntas sobre Epstein en Estados Unidos.

“Si se le pide a Andrés que haga algo por un comité del Senado, entonces pensaría que querría cumplir”, dijo Bryant.

Andrés podría enfrentar problemas legales en Gran Bretaña, donde la policía investiga una afirmación de que pidió a uno de sus guardaespaldas que desenterrara información comprometedora sobre Giuffre.

Un comité de legisladores del Reino Unido también está investigando cómo Andrés pagó por Royal Lodge, que alquiló por una tarifa anual nominal, conocida como “peppercorn rent” (renta por un grano de pimienta).

La salida de Andrés es la más dramática de la realeza desde 1936, cuando el rey Eduardo VIII abdicó del trono para poder casarse con la socialité estadounidense dos veces divorciada Wallis Simpson. A la pareja se le otorgaron los títulos de duque y duquesa de Windsor y vivieron el resto de sus vidas en el exilio.

El príncipe Enrique, a pesar de renunciar a su papel real, pelearse con su familia y mudarse a California, sigue siendo un príncipe y el duque de Sussex.

Andrés enfrentó una nueva ola de indignación pública después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido anteriormente.

Luego vino la publicación de “Nobody’s Girl”, de Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés tres veces, la primera cuando tenía 17 años. Ella dijo que él actuó como si creyera que “tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento”.

Andrés ha negado por años las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

En 2022, Andrés pagó millones para resolver una demanda civil presentada por Giuffre en Nueva York.

Peter Hunt, ex corresponsal real de la BBC, dijo que el rey y los miembros principales de la realeza estaban “temerosos de permanecer fuera de sintonía con la opinión pública” mientras “intentan restaurar la credibilidad y la confianza en una institución antigua”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.