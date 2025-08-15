El nuevo álbum de Taylor Swift hace que todos vean naranja: una exploración del color

Taylor Swift envolvió el anuncio de su impactante álbum en un tono que llama Portofino Orange Glitter después de lucir el color en el escenario durante la última parte de su más reciente gira.

Entonces, ¿"The Life of a Showgirl" marcará el inicio de la Era Naranja de la estrella del pop? En el podcast "New Heights" la noche del miércoles, Swift se inclinó hacia un sí.

"Siempre me ha gustado, Jason", dijo, dirigiéndose al interlocutor Jason Kelce, mientras estaba sentada junto a su novio Travis Kelce. "Se siente como la energía que ha tenido mi vida. Y este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira".

En todo su esplendor, el color puede evocar creatividad, entusiasmo, energía, optimismo y más. Mientras que algunos ven un lado negativo en los tonos más brillantes, percibiéndolos como payasescos o tontos, el naranja es más a menudo exuberante o acogedor, dijeron expertos en color.

Los sentimientos positivos son precisamente cómo Swift describió el estado de ánimo que quería capturar en el álbum: "tan exuberante, eléctrico y vibrante".

A continuación, una exploración del color naranja, desde el melocotón pálido hasta el terracota profundo.

Una variedad de sensaciones naranja

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, dijo que el cambio de Swift hacia una historia de color naranja brillante se siente como una "nueva personalidad emergiendo".

"Y se ve tan feliz", dijo Pressman. "Está resplandeciente y disfrutando". El tono naranja que Swift está eligiendo es la expresión perfecta de vibraciones positivas, dijo Pressman. El tono más cercano en la vasta biblioteca de colores de Pantone se llama "Exuberance".

"Incluso cuando bajas a los melocotones, que son muy pálidos", dijo, refiriéndose al espectro del naranja, "hay una delicia, hay una calidez que viene con eso. Hay una suavidad, una cualidad táctil. Hay una dulzura en ello".

En sus tonos más profundos, el naranja también es todo bondad, dijo Pressman.

"Yendo hasta los tonos terracota más oscuros, hay una cualidad terrenal y autenticidad, pero también calidez. Mientras que el rojo trata de ser audaz y dramático, el naranja es más amigable, más accesible", dijo, señalando una era anterior de Swift.

Connotaciones religiosas y políticas

El tono azafrán es una historia diferente en un contexto contemporáneo en India, dijo Dheepa Sundaram, quien investiga la política nacionalista hindú como profesora asistente de religión en la Universidad de Denver.

En el hinduismo y budismo antiguos, dijo, los monjes y otras figuras espirituales que renuncian a la vida mundana se visten con ropas azafrán como una forma de expresar su piedad.

"Algunas personas han especulado que es porque el azafrán (la especia) era realmente barato como tinte y encajaba con los roles de pobreza de los monjes y estetas. Los reyes y la realeza preferían colores más caros como los colores de los rubíes y esmeraldas", dijo Sundaram. (Hoy en día, sin embargo, el azafrán está entre las especias más caras del mundo).

Avancemos unos milenios después, más o menos, a una estrategia política de derecha empleada por el poderoso Partido Bharatiya Janata del Primer Ministro Narendra Modi que busca implementar puntos de vista nacionalistas hindúes y adopta el color azafrán como símbolo. Canciones incendiarias, antimusulmanas han sido apodadas "pop azafrán".

"El color azafrán se ha convertido en su color. Se han posicionado como los verdaderos hindúes, y esto se ha convertido en parte de ese truco", dijo Sundaram.

Naranja brillante de Portofino

Swift y Kelce retozaron el año pasado en el Lago de Como en Italia, pero ¿también visitaron Portofino y absorbieron algo del encanto anaranjado en el pueblo costero conocido por sus coloridos edificios?

Eso no está claro, lo que no impidió que el alcalde de Portofino y la Marina de Yates de Portofino se subieran al tren naranja de Tay para el anuncio del álbum. El martes, el patio de recreo de la Riviera Italiana para los ricos y famosos, a través de Instagram, emitió a "la pareja del momento" una invitación abierta para visitar.

"Estamos listos para darles la bienvenida, y ya estamos preparando una camiseta oficial de la Marina de Yates de Portofino para ustedes... ¡con un logo en perfecto naranja!", decía la publicación en italiano. "Entre atardeceres en el mar, música y la magia de la plaza principal, Portofino los espera. Y ya brilla en su color".

El lujoso destino cuenta con edificios de color ocre y terracota a lo largo del puerto que se reflejan en el agua, especialmente durante los atardeceres.

¡Los pelirrojos están listos!

Fuimos directamente a la fuente, los pelirrojos, para averiguar el atractivo del naranja.

Sara Schafer, una abogada de 40 años en Fort Lauderdale, Florida, es la madre de dos hijas pelirrojas. Las tres son dedicadas Swifties. Schafer también posee con orgullo un coche de color naranja brillante.

"Estamos todas muy emocionadas. Es un gran día cuando tenemos noticias para Swifties", dijo. "Me encanta todo lo naranja. Es como un sol feliz".

Scott Walls, un gerente de operaciones hospitalarias en Norwalk, Connecticut, también es pelirrojo, pero no se cuenta entre los Swifties. Sin embargo, es un gran fanático de los Knicks de Nueva York. ¿Y cuáles son los colores del equipo de los Knicks? naranja brillante y azul, a menudo orgullosamente usados por mega-fans como Spike Lee.

"Tengo un montón de cosas de los Knicks", dijo Walls, de 32 años. "Y es gracioso que, creciendo en Westchester (Nueva York), jugué en un equipo de baloncesto que tenía naranja y azul como colores".

Cuando era un niño pelirrojo en el pequeño pueblo de Pelham enfrentó algunas burlas. "A veces la gente hacía comentarios. No me gustaba, así que me defendía. Mi hermano también es pelirrojo y lo celebraba más", dijo Walls.

Schafer agregó: "Ya sabes lo que dicen, los pelirrojos son los más fogosos. Sentimos todo más profundamente".

El naranja en la decoración del hogar

Amy Wax, una experta en color centrada en el diseño residencial y comercial, llamó al naranja un tono universalmente positivo que evoca juventud en los espacios interiores.

"He hecho comedores en un naranja oxidado realmente, realmente rico. Es como tomar el comedor rojo tradicional y actualizarlo. Se siente más contemporáneo", dijo.

El diseño del escenario de Swift presentaba toques de naranja, incluida una proyección de una misteriosa puerta naranja, confirmada por Swift en el podcast como una pista de que se dirigía a una nueva era.

El naranja también funciona para espacios de transición como pasillos. "Un naranja claro en un pasillo puede sentirse muy agradable y energético", dijo Wax.

El naranja se mezcla maravillosamente con marrones, colores crema y otros neutros, dijo.

¿Quién puede lucir el naranja?

Natalie Tincher, fundadora de la empresa de consultoría BU Style y estilista personal de vestuario, dijo que la gente no debería temer usar el color. Probablemente, haya un tono para todos. La propia gira de Swift incluyó muchos vestuarios naranjas, incluyendo creaciones del difunto diseñador italiano Roberto Cavalli.

El naranja vibrante destacará y los naranjas más suaves pueden aportar armonía con tonos de piel más suaves, dijo Tincher: "Incorpóralo en una bufanda, un bolso o un pantalón si no quieres que se refleje en tu rostro".

Incuso una empresa es conocida por sus productos de lujo en naranja. Así es, Hermès. El "Hermès Orange" y el "Hermès Amber" son firmas de la casa de moda francesa conocida por sus pañuelos de seda y bolsos costosos.

En un nivel más igualitario, y a pesar de la naturaleza estacional de —nos atrevemos a pronunciar las palabras— el pumpkin spice, Tincher ve el naranja en algún tono u otro como perfectamente aceptable durante todo el año.

Para los tonos brillantes y audaces, considera combinar un naranja llamativo con un tono más claro, dijo Tincher. O ve a por todas con un look monocromático naranja brillante.

"Y los marrones son muy grandes ahora como un neutro, así que podrías hacer un marrón rico con un naranja brillante", dijo. "Las reglas de mamá ya no son el caso".

___

La periodista de Associated Press Colleen Barry contribuyó a esta historia desde Milán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.