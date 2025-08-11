Novia del fanático de Bad Bunny asesinado en Puerto Rico rompe el silencio: “Te extraño”

El turista estadounidense asesinado en la comunidad de La Perla en Puerto Rico había viajado a la isla para asistir a un concierto de Bad Bunny. Su novia rompió el silencio en las redes sociales.

La víctima fue identificada como Kevin Mares, de 25 años y residente en Nueva York. El tiroteo se produjo en un local nocturno llamado “Refugio para hombres maltratados” de La Perla, una zona costera que lleva mucho tiempo lidiando con su turbulento pasado.

La novia de Mares, Angy Nicole Arguello, publicó una foto de la pareja junto con la leyenda “Te amo, mi ángel”.

En otra publicación, Arguello escribió: “Mi amor, te amo. Te extraño tanto. ¿Dios, por qué me lo has arrebatado?”.

El detective de homicidios Arnaldo Ruiz declaró en una entrevista telefónica que el incidente comenzó con una discusión entre varias personas cerca de donde se encontraba Mares. Luego una persona sacó un arma de fuego y disparó al menos a tres personas, entre ellas Mares.

Otros dos hombres, residentes de La Perla, resultaron heridos y se encuentran hospitalizados.

Ruiz aseguró que Mares era un transeúnte inocente. Estaba con otros tres amigos, quienes declararon a la policía que se encontraban en Puerto Rico para asistir a uno de los 30 conciertos de Bad Bunny, los cuales han atraído a decenas de miles de visitantes al territorio estadounidense.

Mares recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen y fue trasladado al hospital público más grande de Puerto Rico, donde falleció, según las autoridades.

Ruiz manifestó que la policía aún no sabe sobre qué discutían las personas y no tiene una descripción del tirador. “Tenemos muy poca información”, expresó.

Ruiz añadió que los tres amigos de Mares también eran de Nueva York. No conocía sus ciudades de origen.

Vista aérea del barrio costero de La Perla, en San Juan, Puerto Rico, el 25 de agosto de 2017

La Perla se encuentra a las afueras de un barrio histórico muy popular entre los turistas, conocido como el Viejo San Juan. Unos cuantos cientos de personas viven en la barriada, que supo ser el mayor punto de distribución de heroína de Puerto Rico y era afamada por su violencia.

La policía solía evitar la comunidad, que antes tenía un cartel que prohibía la entrada a los visitantes.

Sin embargo, la violencia disminuyó cuando cientos de agentes federales allanaron el barrio marginal en 2011 y detuvieron a decenas de personas, entre ellas un conocido líder de la comunidad que posteriormente fue condenado.

El barrio se volvió aún más seguro y acogedor luego de que los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee lo incluyeran en su éxito “Despacito”.

Pero los incidentes violentos aislados persisten.

En febrero de 2023, tres turistas fueron apuñalados después de que una persona les dijera que dejaran de filmar dentro de la comunidad, de acuerdo con la policía.

Luego, en abril de 2024, asesinaron a un turista de 24 años de Delaware y prendieron fuego a su cuerpo después de que, según las autoridades, él y un amigo fueran agredidos tras comprar drogas. La policía declaró que las víctimas intentaban tomar fotografías de La Perla a pesar de que se les advirtió que no lo hicieran.

La isla, que cuenta con 3,2 millones de habitantes, ha registrado 277 asesinatos en lo que va del año, frente a 325 en el mismo periodo del año pasado.

Traducción de Martina Telo