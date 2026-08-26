Al menos un muerto y tres heridos por ataque de dron con explosivos en el suroeste de Colombia

Un militar murió y tres más resultaron heridos el miércoles tras un ataque con explosivos lanzados con un dron en el suroeste de Colombia que fue presuntamente perpetrado por una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el ejército.

Los militares desarrollaban operaciones en la zona rural del convulso municipio de Buenos Aires cuando fueron atacados "mediante el lanzamiento de artefactos explosivos” desde un dron, indicó el reporte.

El ejército lamentó en un comunicado la muerte del soldado Alejandro López Quintero a causa de las heridas, pese a recibir los primeros auxilios de los enfermeros de combate.

La acción bélica fue atribuida preliminarmente por el ejército a integrantes de la estructura Jaime Martínez, que forma parte del “Estado Mayor Central”, la más numerosa de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

Los ataques con explosivos lanzados desde drones acondicionados artesanalmente han cambiado la dinámica del conflicto armado interno en Colombia, afectando tanto a militares como a civiles, especialmente en el suroeste del país.

Al menos 21 personas fallecieron y 145 resultaron heridas por ataques con uso de drones entre enero y mayo, un aumento del 146% con respecto al mismo periodo del año anterior, dijo el lunes la estatal Defensoría del Pueblo.

Presidente promete enfrentar a “terroristas”

El conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió a inicios de agosto la presidencia, ha prometido reforzar las operaciones militares en contra de los grupos armados ilegales y cerró la puerta a las negociaciones de paz impulsadas por su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).

“En mi gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita. Son terroristas y así lo vamos a tratar. Aquí no hay espacio para el diálogo”, dijo De la Espriella el miércoles durante la ceremonia de juramentación de la nueva cúpula militar.

El mandatario, quien se apoda “El Tigre”, reiteró que los ilegales tienen la opción de someterse ante la justicia o “recibirán su merecido en el campo de batalla... los terroristas sabrán lo duro que muerde el Tigre y su fuerza pública".

Recalcó su intención de construir grandes cárceles de máxima seguridad, al estilo de El Salvador, para recluir a los “terroristas”, con el apoyo del sector privado. Dijo que, entre tanto, ordenó reforzar la seguridad en las cárceles existentes.

En un balance sobre su gobierno, De la Espriella detalló que han muerto en operaciones militares 21 cabecillas de grupos ilegales, más de 530 han sido capturados y 13 toneladas de cocaína han sido incautadas.

Los grupos armados ilegales con los que aún lidia Colombia se disputan en territorios estratégicos el control de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, con las que financian su accionar.

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó el miércoles a Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar y “discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”, informó la institución.

De la Espriella adhirió a Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa del gobierno estadounidense con aliados latinoamericanos mediante la cual buscan luchar contra el narcotráfico.