José Eduardo Derbez y Sofía Castro cumplen deseos de huéspedes en “Hotel todo incluido”

José Eduardo Derbez y Sofía Castro harán todo lo posible por cumplir los deseos de sus huéspedes en la serie “Hotel todo incluido”.

El problema surge cuando estos deseos empiezan a realizarse mágicamente y los huéspedes ya no están tan convencidos de quererlos.

“Al final hay una lección de vida y hay también un porqué de ese deseo”, dijo Castro en entrevista con The Associated Press. “Creo que te da una perspectiva de la vida muy bonita”.

Derbez interpreta al gerente novato Sebastián, quien, a pesar de tener una entrevista de trabajo desastrosa, es elegido para estar al frente del Hotel Amalaya del Río en el pueblo de San Gabriel del Río Recto.

“Su primera entrevista no es lo mejor, pero ese primer capítulo a mí me enamoró, me encanta”, dijo Derbez. “Sebas es como que me da ganas de abrazarlo de repente, también de odiarlo de repente, de darle con un sapo y decirle que reaccione”.

A su llegada, conoce a la recepcionista Marcela (Sofía Castro) y al asistente de ella, Ángel (Javier Ibarreche), así como al médico del hotel, el doctor Cástulo Fernández (Harold Azuara) y a la camarista Tere (Mónica del Carmen).

“Marcela es una chava con un pasado un poco oscuro, turbio. Es hermana de Cástulo”, dijo Castro. “Es realmente la que lleva todo el hotel a flote y tapa y tapa incendios de todos lados. Entonces es muy controladora, pero también ella va a tener sus propias lecciones”.

Sebastián conoce a una niña llamada Nina (Ximena Lecuona), que aparece vestida de hada y le revela su poder: cumplir deseos. Tras este encuentro, se empieza a hacer realidad lo que más desean los huéspedes.

La serie, creada por Jorge Aragón y Adriana Pelusi, fue filmada en España y es dirigida por Pitipol Ybarra. Se estrena el 28 de agosto en ViX.

Ni Derbez ni Castro, quien es hija de la actriz Angélica Rivera, se habrían imaginado que interpretarían a empleados de un hotel, sitios famosos por ser muy demandantes para quienes trabajan en ellos.

Pero a pesar del duro esfuerzo, encontraron el lado positivo de filmar en hoteles: Tenían su propia habitación con una cama cómoda. Cuando había recesos, iban ahí y Castro dijo que incluso se daban el lujo de ver televisión, a diferencia de otros sets en ambientes más aislados.

Derbez es un experto en hoteles tras varias temporadas del reality “De viaje con los Derbez”, su padre, Eugenio Derbez, es además protagonista de la serie “Acapulco”, que también transcurre en un hotel.

“Nos gustan los hoteles”, dijo Derbez. “Vamos a poner una agencia de viajes”, agregó bromeando.