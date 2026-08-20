Prohíben a oficiales el uso de guantes de electrochoques en escuelas de Omaha

Los policías del distrito escolar público más grande de Omaha ya no usarán guantes capaces de provocar dolorosas descargas eléctricas, después de que el superintendente pidió detener el programa esta semana, informó el alcalde.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Omaha, Matthew Ray, solicitó el martes que los policías asignados a las escuelas, conocidos como oficiales de recursos escolares, dejaran de usar los guantes. Ray señaló en una carta dirigida a la comunidad de las escuelas públicas que se enteró de la existencia de los guantes la semana previa. El primer día de clases fue el miércoles.

El Departamento de Policía de Omaha realizó una conferencia de prensa la semana pasada en la que mostró el guante y afirmó que lograba rápidamente el acatamiento y el control con poca o ninguna fuerza. La policía indicó que los guantes se usaron dos veces durante el ciclo escolar 2025-2026.

La decisión de dejar de usar los guantes en secundarias y preparatorias se tomó después de que una investigación de The Associated Press reveló el plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para entregar estos guantes a los agentes, conocidos como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter (emisor de voltaje generado de baja potencia). En años recientes, los dispositivos también han sido utilizados en algunas cárceles.

Se desconoce si otros distritos escolares han usado los guantes.

Residentes y miembros de la junta escolar se pronuncian contra los guantes

En una reunión de la junta escolar la noche del lunes, unas 30 personas se manifestaron en contra de que la policía use los guantes. Tanto residentes como integrantes de la junta dijeron estar consternados por la práctica. Nadie habló a favor.

“Ni siquiera puedo imaginar caminar por el pasillo y ver a un compañero mío siendo electrocutado en un lugar que se supone que es un espacio seguro para los estudiantes”, dijo Nora Wessel, estudiante de último año en Omaha Central High School. “Sin embargo, ahora esta es una posibilidad muy real. Se supone que estos son adultos en quienes podemos confiar, pero estas armas crean una barrera para que nuestros estudiantes acudan a los oficiales de recursos cuando lo necesiten”.

Ray indicó que el distrito reconocía las relaciones de larga data con sus socios de las fuerzas del orden y el papel importante que tienen los oficiales de recursos escolares para promover la seguridad en las escuelas. El uso de los guantes “sería contraproducente para nuestro trabajo conjunto”, sostuvo Ray.

El alcalde John Ewing Jr. dijo que la policía ha respetado la decisión del distrito escolar de “no participar”. El Departamento de Policía de Omaha señaló que los agentes seguirán portando pistolas eléctricas tipo táser, bastones, aerosol OC y armas de fuego.

La mayoría de los oficiales escolares recibió capacitación para usar los guantes

La mayoría de los 34 oficiales de recursos escolares del Departamento de Policía de Omaha había recibido capacitación y tenía autorización para usar los guantes, dijeron el alcalde y el jefe de policía Todd Schmaderer en un comunicado.

“Creemos que es la opción más segura de uso de la fuerza en las raras ocasiones en que se utiliza”, indicó el comunicado.

En 2025, el departamento de policía de la ciudad acordó pagar a Compliant Technologies LLC, que fabrica los guantes, alrededor de 66.000 dólares por 40 guantes, según el contrato.

Se esperaba que los agentes dieran una advertencia antes de usar los guantes y luego tocaran a la persona hasta por 15 segundos mientras se aplicaba la descarga eléctrica, señaló el comunicado.

Los dispositivos se activan cuando un agente presiona un botón. Los guantes deben tocar directamente la piel de alguien para producir el voltaje que causa dolor, lo cual busca lograr que las personas obedezcan si se resisten. A diferencia de los táser, no dejan quemaduras ni marcas de contacto.

En el ciclo escolar 2025-2026, un agente usó el guante en un caso para impedir que un estudiante de preparatoria de otra escuela intentara escapar después de pelear con un guardia de seguridad, de acuerdo con el comunicado.

Las Escuelas Públicas de Omaha son el distrito más grande de Nebraska y atienden a más de 50.000 estudiantes, según su sitio web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.