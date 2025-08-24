Jerry Adler, estrella de "The Sopranos" y veterano de Broadway, muere a los 96 años

Jerry Adler, quien pasó décadas detrás de escena en producciones legendarias de Broadway antes de dedicarse a la actuación pasados sus 60 años, murió. Tenía 96 años.

Adler falleció el sábado, según un breve anuncio familiar confirmado por la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York.

Entre los créditos de actuación de Adler se encuentran "The Sopranos", donde interpretó al asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, a lo largo de las seis temporadas, y "The Good Wife", donde hizo el papel del socio legal Howard Lyman. Pero antes de que Adler se pusiera frente a una cámara de cine o televisión, tenía 53 producciones de Broadway a su nombre, todas detrás de escena, sirviendo como director de escena, productor o director.

Provenía de una familia de entretenimiento con raíces profundas en el teatro judío y yiddish, como contó en entrevista al semanario Jewish Ledger en 2014. Su padre, Philip Adler, fue gerente general del famoso Group Theatre y de producciones de Broadway, y su prima Stella Adler fue una legendaria profesora de actuación.

"Soy una criatura del nepotismo", dijo Adler a TheaterMania en 2015. "Conseguí mi primer trabajo cuando estaba en la Universidad de Syracuse y mi padre, el gerente general de Gentlemen Prefer Blondes, me llamó (porque) había una vacante para asistente de dirección de escena. Dejé la escuela".

Después de una larga carrera en el teatro, que incluyó la producción original de "My Fair Lady" y trabajar con figuras como Marlene Dietrich, Julie Andrews y Richard Burton, entre muchos otros, Adler dejó Broadway durante su declive en la década de 1980. Se mudó a California, donde trabajó en producciones de televisión como la telenovela "Santa Barbara".

"Realmente estaba entrando en el ocaso de una carrera mediocre", dijo al The New York Times en 1992.

Pero la jubilación que estaba contemplando se pospuso cuando Donna Isaacson, la directora de casting de "The Public Eye" y amiga de mucho tiempo de una de las hijas de Adler, tuvo una corazonada sobre cómo elegir un papel difícil de llenar, como publicó The New York Times entonces. Adler había estado del otro lado de las audiciones y, curioso por experimentar cómo se sentían los actores, aceptó probar. El director Howard Franklin, quien audicionó a docenas de actores para el papel de un columnista de periódico en la película protagonizada por Joe Pesci, sintió "escalofríos" cuando Adler leyó para el papel, de acuerdo con The New York Times.

Así comenzó una carrera de actuación que lo tuvo trabajando consistentemente frente a la cámara durante más de 30 años. Un papel menor en la serie "Northern Exposure", escrita por David Chase, allanó el camino para su tiempo en un futuro proyecto de Chase, "The Sopranos".

"Cuando David iba a hacer el piloto de 'The Sopranos', me llamó y me preguntó si haría un cameo de Hesh. Se suponía que sólo sería una aparición", dijo al diario Forward en 2015. "Pero cuando vieron el episodio, les gustó el personaje, y yo aparecía cada cuarta semana".

Las películas incluyeron "Manhattan Murder Mystery" de Woody Allen, pero Adler fue quizás más conocido por su trabajo en televisión. Esos créditos incluyeron participaciones en "Rescue Me", "Mad About You", "Transparent" y apariciones en programas que van desde "The West Wing" hasta "Broad City".

Incluso regresó a Broadway, esta vez en el escenario, en "Taller Than a Dwarf" de Elaine May en 2000. En 2015, apareció en "Fish in the Dark", el debut de Larry David como guionista y actor.

"Lo hago porque realmente lo disfruto. Creo que la jubilación es un camino a ninguna parte", dijo Adler a Forward, sobre el tema de la obra. "No sabría qué hacer si estuviera jubilado. Supongo que si nadie llama más, entonces estaré jubilado. Mientras tanto, esto es genial".

Adler escribió su autobiografía "Too Funny for Words: Backstage Tales from Broadway, Television and the Movies" el año pasado.

"Estoy listo para irme en cualquier momento", dijo al portal de noticias CT Insider en ese entonces, cuando se le preguntó si aceptaría más papeles de actuación. En los últimos años, él y su esposa, Joan Laxman, se mudaron de Connecticut de regreso a su ciudad natal, Nueva York.

Para Adler, quien una vez pensó que era "demasiado ridículo" para actuar, verse en la pantalla era extraño, al menos inicialmente. Y en múltiples entrevistas con varios medios, expresó lo extraño que era ser reconocido por el público después de pasar tantos años trabajando detrás de escena. Sin embargo, había al menos una ventaja de ser preservado en película, como le dijo a The New York Times en 1992.

"Soy inmortal", dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.