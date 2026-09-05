Incendio en una boda en la capital del Congo deja al menos 22 muertos

Un incendio en una fiesta de boda en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, dejó al menos 22 muertos, informó el alcalde regional el sábado. Varias personas resultaron heridas.

El incendio comenzó la noche del viernes y se prolongó hasta las primeras horas del sábado en un edificio de Lingwala, en el norte de Kinshasa. Los estrechos pasillos del edificio quedaron atestados por personas que intentaban escapar del fuego.

Varias personas —algunas con vida y otras muertas— fueron colocadas a la orilla de la carretera mientras los asistentes trataban de ayudar a quienes aún estaban vivos.

El alcalde de Lingwala, Norbert Mushinga, dijo a la Agencia Congoleña de Prensa que el balance provisional de fallecidos era de 22. Añadió que la cifra podría aumentar.

Aún no se confirma la causa exacta del incendio. “Es una tragedia”, señaló Jacquemin Shabani, viceprimer ministro y ministro del Interior del Congo, quien visitó el lugar el sábado por la mañana.

Los incendios mortales son comunes en las zonas densamente pobladas de Kinshasa, donde el desarrollo urbano a menudo se lleva a cabo sin servicios como los de bomberos. Los incendios son frecuentes durante la estación seca y este año ya se han producido varios, según medios locales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.