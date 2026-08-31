Autoridades en el Congo reportan más de 6.000 casos confirmados de ébola

Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron el lunes que el brote del virus del ébola ya superó los 6.000 casos.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que sigue fuera de control y va camino de superar el brote de ébola de África de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.