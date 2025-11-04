Incendio en residencia de jubilados en Bosnia deja varios muertos, según reportes de prensa

Un incendio en una residencia para jubilados en la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia, ha causado la muerte de varias personas, según informaron un funcionario y los medios bosnios.

El diario Dnevni Avaz informó que al menos 10 personas murieron por el incendio que se desató en uno de los pisos superiores del edificio.

Al menos otras 20 personas han sido hospitalizadas hasta ahora, pero es probable que haya muchas más personas heridas, añadió.

El líder cantonal Irfan Halilagic confirmó en un comentario al Daily Avaz que ha habido víctimas mortales, pero no especificó cuántas personas fallecieron. Halilagic añadió que "ahora estamos buscando dónde acomodar a los residentes".

El periódico y otros medios de comunicación de Bosnia citaron fuentes policiales al informar sobre el incendio, pero la policía aún no había confirmado públicamente los detalles.

Ruza Kajic, quien vive en el tercer piso, dijo que se había acostado cuando escuchó "sonidos de estallidos" y vio llamas cayendo desde los pisos superiores.

"Todo comenzó a romperse, no sé si mis ventanas están enteras", dijo Kajic a Avaz TV. "Salí corriendo".

Imágenes de los medios desde el lugar mostraban un incendio en uno de los pisos de la instalación. Los bomberos evacuaron el edificio mientras contenían el incendio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.