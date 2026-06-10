Hong Kong presenta cargos contra 7 personas y 2 empresas por el incendio mortal que mató a 168

Las autoridades de Hong Kong acusaron el miércoles a siete personas y dos empresas de delitos que incluyen homicidio involuntario y conspiración por el incendio más mortífero de la ciudad en décadas, ocurrido el pasado noviembre.

El enorme incendio envolvió siete edificios de apartamentos y mató a 168 personas el 26 de noviembre de 2025. Antiguos residentes y familiares de los fallecidos han estado esperando respuestas durante meses después de que el fuego destrozara el complejo de Wang Fuk Court, que albergaba a miles de personas en el distrito suburbano de Tai Po.

En un comunicado, las autoridades señalaron el miércoles que la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción imputaron a los sospechosos 25 cargos. Entre las acusaciones también figuraban lavado de dinero, intento de obstruir el curso de la justicia pública y evasión fiscal.

Las siete personas desempeñaron distintos papeles en el gran proyecto de renovación de Wang Fuk Court. Las dos empresas acusadas son la firma consultora del proyecto y el contratista principal involucrado en la obra.

Estaba previsto que la instrucción judicial de los casos comenzara el miércoles por la tarde.

La policía informó en marzo que detuvo a 38 personas por acusaciones relacionadas con el complejo, entre ellas homicidio involuntario y fraude. Nueve han sido acusadas, indicó la policía. La agencia anticorrupción manifestó ese mismo mes que también arrestó a 23 personas bajo sospecha de delitos como soborno y conspiración para defraudar.

Victor Dawes, un abogado que representa a un comité independiente que lleva a cabo una investigación sobre la causa del incendio, había dicho previamente que casi todos los sistemas de seguridad contra incendios fallaron el día del siniestro debido a un error humano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.