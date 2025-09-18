Petro a Trump: "prefirieron la ideología a la verdad" al descertificar a Colombia en lucha drogas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, consideró el miércoles que el gobierno del estadounidense Donald Trump basó en la ideología su decisión de dercertificar a Colombia en el cumplimiento del control de droga s por primera vez en casi tres décadas, asegurando que su política antinarcóticos ha arrojado cifras favorables.

“Las afirmaciones que el gobierno de Trump ha hecho sobre Colombia, sobre mi propia estrategia de lucha antinarcóticos, son mentiras”, dijo Petro en una alocución televisada dedicada a responder a la descertificación. "Decidieron no mirar las cifras y en cambio sí una alianza ideológica de extrema derecha... prefirieron esa ideología a la verdad”, agregó.

La administración de Trump concluyó el lunes que Colombia incumplió en el último año sus compromisos para luchar contra el narcotráfico dado que “bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de (Ia hoja de) coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”.

Estados Unidos aseguró que considerará cambiar la designación por incumplimiento en el futuro si el gobierno adopta medidas más agresivas para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico.

Sin embargo, Petro defendió su política antinarcóticos asegurando que es más eficaz incautar la cocaína a los narcotraficantes que atacar a los campesinos que cultivan las hojas de coca, materia prima de la cocaína.

El área de cultivos de hoja de coca alcanzó las 253.000 hectáreas en 2023, según las últimas cifras disponibles de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras que en lo que va del año se han reportado la erradicación 5.048 hectáreas de coca, lejos de la meta de 30.000 prometidas por el gobierno.

El mandatario resaltó que en 2024 Colombia alcanzó un récord de 889 toneladas de cocaína incautadas, muy por encima de los anteriores gobierno de derecha que lo precedieron.

Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia, afirmó que ordenó a las fuerzas de seguridad “incautar todo lo que se atraviese, sin amenazar a ningún otro país”.

El mandatario ha insistido desde que llegó al poder que quiere una relación de iguales con Estados Unidos, en vez de una de subordinados, y ha sido crítico con algunas de las principales apuestas de Trump como la política antiinmigración y la incursión militar frente a las costas de Venezuela, que han tensado las relaciones.