Grupo armado ataca orfanato en el norte de Nigeria y secuestra a 23 pupilos

Hombres armados irrumpieron en un orfanato de una comunidad del centro-norte de Nigeria y secuestraron a 23 huérfanos, informaron las autoridades el lunes. Desde entonces, 15 pupilos han sido rescatados.

El ataque ocurrió en una “zona aislada” de Lokoja, la capital del estado de Kogi, según un comunicado del comisionado estatal, Kingsley Femi Fanwo. El centro, Grupo de Escuelas Dahallukitab, operaba de manera ilegal, afirmó.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque. La región ha registrado un aumento de los secuestros para exigir rescates.

El comunicado no indicó la edad de los menores secuestrados, pero en Nigeria el término “pupilo” suele referirse a alguien en preescolar o primaria, por lo general hasta los 12 años.

“Continúan las operaciones intensivas para asegurar el regreso seguro de las ocho víctimas restantes y detener a los responsables”, dijo Fanwo.

Los secuestros de estudiantes han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África. Analistas afirman que los grupos armados consideran a las escuelas y a los alumnos como objetivos “estratégicos” para atraer más atención.

Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde hay una insurgencia desde hace más de una década.

Entre los grupos armados islamistas más destacados están Boko Haram y su facción escindida, conocida como ISWAP. También está el grupo Lakurawa, vinculado al Estado Islámico, que opera en comunidades del noroeste del país, en la frontera con Níger.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa..