La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, se reúne con el papa y reza en el Vaticano

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, llegó al Vaticano el lunes para una audiencia con el papa León XIV, en su primera visita al extranjero desde que fue nombrada como la primera mujer líder de la Iglesia anglicana y guía espiritual de millones de anglicanos en todo el mundo.

Mullally, cuyo nombramiento ha dividido a la ya fracturada comunión anglicana, llegó temprano para reunirse con León en su biblioteca. Más tarde, ambos tenían previsto dirigirse a la capilla de Urbano VIII dentro del palacio Apostólico para lo que, según el Vaticano, sería un “momento de oración”.

Mullally realiza una peregrinación de cuatro días a Roma que ha incluido visitas a las principales basílicas pontificias, donde ha rezado ante las tumbas de los santos Pedro y Pablo y se ha reunido con altos funcionarios del Vaticano.

El palacio de Lambeth afirma que su visita está concebida “para fortalecer las relaciones anglicano–católicas romanas mediante la oración, el encuentro personal y el diálogo teológico formal. Busca profundizar los vínculos de comunión, afirmar un testimonio compartido y alentar una colaboración continua tanto a nivel global como local”.

Los anglicanos se separaron de Roma en 1534, cuando al rey inglés Enrique VIII se le negó la anulación de su matrimonio. Pese a un diálogo teológico formal que comenzó en la década de 1960, persisten grandes diferencias, especialmente por la decisión de la Iglesia anglicana de ordenar a mujeres. La Iglesia católica romana reserva el sacerdocio a los hombres.

Las primeras sacerdotisas anglicanas fueron ordenadas en 1994, su primera obispa en 2015, y ahora Mullally es la primera arzobispa de Canterbury.

Sin embargo, su nombramiento ha dividido a la comunión anglicana, cuyos 100 millones de miembros en 165 países están profundamente enfrentados por asuntos como el papel de las mujeres y el trato a las personas LGBTQ+. Muchos en Inglaterra y otros países occidentales celebraron su designación como una ruptura histórica de un techo de cristal de vidriera.

Pero las iglesias más grandes y de crecimiento más rápido de la comunión en África pertenecen a un grupo conservador llamado Conferencia Global del Futuro Anglicano, o Gafcon, que ha criticado con dureza su nombramiento y ha amenazado con una ruptura definitiva. En Estados Unidos, la conservadora Iglesia anglicana en Norteamérica se formó tras separarse de las iglesias episcopales más progresistas de Estados Unidos y Canadá, y se ha adherido al comunicado de Gafcon que se opone al nombramiento de Mullally.

León felicita a Mullally por su nombramiento

León y Mullally ya han intercambiado saludos: León la felicitó por su confirmación en el cargo el mes pasado, aunque reconoció que asumía en un momento “difícil” y que las diferencias siguen dividiendo a las iglesias anglicana y católica.

“También sabemos que el camino ecuménico no siempre ha sido fácil”, escribió León. “A pesar de muchos avances, nuestros predecesores inmediatos, el papa Francisco y el arzobispo Justin Welby, reconocieron con franqueza que nuevas circunstancias han presentado nuevos desacuerdos entre nosotros”, escribió.

Aun así, prometió continuar el diálogo, y en octubre León recibió al rey Carlos III y a la reina Camilla en el Vaticano, donde rezaron en la capilla Sixtina. Carlos es el jefe titular de la Iglesia de Inglaterra.

Ese acto, el 25 de octubre, fue la primera vez desde la Reforma en que los jefes de las dos iglesias cristianas habían rezado juntos.

Este año se cumple el 60º aniversario de la primera declaración ecuménica formal entre las iglesias anglicana y católica romana, firmada en 1966 en la basílica de San Pablo Extramuros por el arzobispo Michael Ramsey y el papa Pablo VI.

Mullally, por su parte, ha expresado solidaridad con el mensaje de paz de León, después de que el papa, nacido en Estados Unidos, fuera duramente criticado por el presidente Donald Trump por sus llamados a la paz en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.