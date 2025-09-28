Lista de ataques armados en lugares de culto en EEUU en los últimos 20 años

Un hombre armado abrió fuego dentro de una iglesia en Michigan durante los servicios del domingo, causando víctimas después de embestir su vehículo contra la puerta principal de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc.

Fue el último de muchos ataques con disparos en lugares de culto en Estados Unidos en los últimos 20 años. Aquí hay una lista de algunos de los ataques más notables.

27 de agosto de 2025: Dos niños murieron y varios otros resultaron heridos en un tiroteo que ocurrió durante la misa en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis. El tirador, quien según las autoridades murió de un disparo autoinfligido, era un exalumno de la escuela de la parroquia.

16 de junio de 2022: Un hombre abrió fuego durante una cena de confraternización en la Iglesia Episcopal de San Esteban en Vestavia Hills, Alabama, matando a tres personas. No causó más daño solo porque otro comensal lo golpeó con una silla plegable y lo retuvo hasta que llegó la policía.

27 de octubre de 2018: Once judíos que asistían a los servicios en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh fueron asesinados a tiros por un supremacista blanco con antecedentes de antisemitismo. El tirador, Robert Bowers, enfrenta la ejecución tras su condena por múltiples cargos federales.

5 de noviembre de 2017: Una disputa familiar al parecer provocó el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Texas. Veinticinco personas, incluida una mujer embarazada, murieron en la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, Texas.

24 de septiembre de 2017: Un hombre abrió fuego en la Iglesia de Cristo Burnette Chapel en Nashville, Tennessee, matando a una persona e hiriendo a varias otras, incluido el ministro. El tirador, que anteriormente asistió a la iglesia, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2019.

17 de junio de 2015: Un joven entró en una sesión de estudio bíblico en la histórica Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, y mató a nueve personas. Las víctimas incluían al pastor principal, Clementa Pinckney. El tirador, Dylann Roof, era un supremacista blanco declarado; está esperando la ejecución tras su condena por múltiples cargos federales.

5 de agosto de 2012: Seis personas en el Templo Sikh de Wisconsin en la ciudad de Oak Creek fueron asesinadas a tiros por un supremacista blanco de 41 años que había mencionado una guerra santa racial. Una de las víctimas heridas murió en 2020 por su herida en la cabeza, convirtiéndose en la séptima fatalidad.

27 de julio de 2008: Un hombre disparó una escopeta recortada durante una actuación infantil en la Iglesia Unitaria Universalista del Valle de Tennessee en Knoxville, Tennessee, matando a dos personas e hiriendo a varias otras. La policía dijo que el tirador atacó la iglesia debido a sus inclinaciones liberales.

9 de diciembre de 2007: Un hombre mató a dos personas e hirió a tres en la Iglesia New Life de Colorado Springs antes de quitarse la vida. Más temprano ese mismo día, mató a dos personas e hirió a dos en un Centro de Juventud con una Misión en el suburbio de Arvada, en Denver.

12 de marzo de 2005: Terry Michael Ratzmann mató a siete compañeros congregantes en la Iglesia Viviente de Dios en Brookfield, Wisconsin, un suburbio de Milwaukee. Se suicidó después del tiroteo. Los fiscales nunca determinaron un motivo exacto, aunque dijeron que culpaba a la iglesia por su depresión y problemas financieros.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.