Frederico7 crea su propio universo en el álbum “Brasileirôu”

A veces son necesarias décadas de camino para llegar a la meta. En el caso del cantautor independiente brasileño Frederico7 esta travesía se ha concretado con su primer álbum de larga duración, “Brasileirôu”.

Tras su EP debut “Exotico Americano”, de 2019, pasaron años antes de que visitara su adorada Brasil por la pandemia, su ritmo de vida y otras situaciones personales. Pero un viaje de vuelta inició nuevamente su búsqueda por un álbum.

En su primer disco, Frederico7 hablaba de su experiencia como migrante, entre Brasil, México y Estados Unidos. En “Brasileirôu” esta condición evoluciona y se desarrolla para crear un lenguaje propio que fusiona bossa nova, samba, jazz, música africana y orquestal.

La familia de Frederico7 es de origen africano, portugués e indígena. Sus abuelos maternos eran de una zona rural de Bahía, su madre fue madre soltera, era una “aventurera, artista y mística”, dijo, que migró a la gran ciudad de Sao Paulo donde nació él en 1975, cuando todavía existía la dictadura militar.

Sin embargo, se mantenía cercano a su familia en Bahía, por lo que creció conociendo los dos extremos de Brasil, entre la urbe y el campo.

De niño era muy tímido, pero cuando encontraba un escenario, como una mesa, empezaba a cantar imitando a Sidney Magal. Ya en la adolescencia comenzó a escribir poesía y, entre sus ancestros, hubo un bisabuelo trovador en Bahía, pero no estudió música formalmente hasta su época universitaria, cuando tomó clases de guitarra clásica.

“La música nació en mí”, dijo en entrevista con The Associated Press desde Texas.

En su álbum, Frederico7 canta un poco en español, ya que tiene una relación profunda con México. Vivió en la capital mexicana cuando tenía 18 años y después otra temporada entre Durango y Monterrey. Sus dos hijas son mexicanas y llegó a Austin, Texas, por México.

Todo comenzó cuando su familia, incluyendo a su madre y su padrastro, se mudaron a México para trabajar ahí. Frederico7 tenía curiosidad de vivir en Estados Unidos y así lo inscribieron en una escuela de Texas; quería ser cineasta.

En la década del 2000 formó parte de la banda mexicana Gandalla, con la que lanzó un par de discos. Más recientemente, ha producido eventos culturales y se ha desempeñado como educador artístico. Su faceta como solista es el resumen de todas estas experiencias.

“‘Brasileirôu’ tiene canciones y meditaciones y un proceso de integración con las experiencias y con todo lo que vivimos políticamente en estos años”, dijo.

Además de la guitarra, Frederico7 toca percusiones y bajo. Su álbum reúne canciones de los últimos 20 años como “Chamego”, “Filhos de Xangô” y “Brasileirôu” con letras que abordan temas como la paternidad, la memoria, el exilio, las incertidumbres o enfrentar la muerte.

“Soy un poeta filósofo que compone canciones”, dijo Frederico7. “Quiero honrar tradiciones, pero a la vez hacerlo con mi historia, con construir el mundo que ha sido mi vida”.

El álbum fue producido y mezclado por el ganador del Latin Grammy, Beto Martínez, con arreglos y orquestación de Pedro Dom, otro galardonado con el Latin Grammy. En la percusión brasileña tiene al maestro Luiz Coutinho, además de otros músicos de Austin y Brasil.

Las percusiones se grabaron sin edición digital. Otro aspecto importante es la improvisación y la libertad a pesar de tener recursos limitados.

“Esta inteligencia emocional del brasileño de improvisar, de sobrevivir ante racismo, ante las luchas políticas o la falta de dinero”, señaló. “Esta resiliencia es lo que estoy celebrando yo con estas canciones porque me han dado las herramientas”.

La portada fue creada por Vivienne J. Forte, la esposa de Frederico7, con plantas y animales del trópico, incluyendo una pantera. La calidez de la música del álbum, que logra transportar al escucha a Brasil, se contrapone con la añoranza de estar a kilómetros de esa tierra, como vive Frederico7.

“Es una invitación para ustedes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia personal, tenemos nuestras dualidades”, dijo Frederico, quien se presentará este fin de semana en el Rosette Theater de Austin. “Es honrar este portal”.