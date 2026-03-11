FloyyMenor se acerca más a su público en “Man in Black”

El artista urbano chileno FloyyMenor buscaba una mayor proximidad con su público en su álbum “Man in Black”.

“Me gusta que la gente se siente identificada con las canciones, que transmitan emoción, que conecten”, señaló en una entrevista por videollamada desde Santiago de Chile.

El álbum, lanzado en la última semana de febrero, se hizo en parte en Miami y FloyyMenor fue codirector de sus videos musicales. Dice que no es raro que les proponga a los directores cambiar ciertas cosas o les indique dónde colocar la cámara cuando están en un rodaje.

“Siempre me ha gustado la actuación porque, aparte de ser artista, mi sueño siempre fue haber sido actor de Hollywood”, dijo. “Yo puedo estar 12, 16 horas en los set. Obviamente para que salga todo perfecto”.

Señaló que parte de que salga impecable es cuidar su imagen, pues cada video “va a estar para siempre en el catálogo”, y sus videos llegan a tener millones de vistas.

El clip para “Byonce” fue rodado en Las Vegas y en él se alcanza a ver el foro The Sphere, muchos colores, casinos y hoteles. Actualmente tiene 3,2 millones de vistas.

“Me gustan mucho las ciudades que tienen mucha iluminación. Me gusta cómo los fotogramas, así como los colores”, señaló sobre la elección de esta locación.

Su más reciente video es para “Lo mismo que yo”, en el que aparece en un ambiente de club de desnudistas. Fue lanzado hace poco más de una semana y tiene casi 450.000 vistas.

Recientemente, Bad Bunny lo mencionó en una serie de historias de Instagram en la que destacó la escena de la música urbana chilena, que le abrió las puertas al astro puertorriqueño cuando comenzaba su carrera. Bad Bunny incluyó la canción de FloyyMenor “Peligrosa” de su EP “El comienzo”.

“Ya estaba durmiendo, y de repente empiezo a ver muchos mensajes de fanáticos míos, de hartos países. Y como que me empiezan a enviar la historia de Bad Bunny”, recordó.

FloyyMenor, de ahora 20 años, creció, de hecho, escuchando a muchos artistas urbanos de Puerto Rico gracias a sus hermanos mayores.

“Se pasaban escuchando reggaetón antiguo, Daddy Yankee, Bad Bunny y cuando empezaron, Arcangel”, dijo. “Yo era chico, pero ya me sabía todas las canciones”.

En cuanto a la película “Men in Black” (“Hombres de negro”) de 1997 protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, FloyyMenor dijo que no la ha visto, y que la inspiración para el título de “Man in Black” (Hombre de negro) vino de otro lado.

“Lo escribí como basándose en mi vida, porque son como mis gustos personales. A mí me gusta todo lo que es el color negro, vestirme de negro, los carros negros. Pero yo no sabía que existía una película”, dijo.

En el álbum de FloyyMenor logra precisamente crear atmósferas misteriosas y adecuadas para la escena nocturna en canciones como “Te deseo" y “No lo pienses mucho”.

“Lo hice basado así en la madurez, en todo lo que he hecho, como mi carrera”, apuntó. “Para que la gente me conozca más personalmente que como artista”.

Cuando se dio a conocer con el éxito “Gata Only” de 2024, FloyyMenor era todavía un adolescente. Ahora ve distinto el compromiso con la música.

“Tienes que ser muy maduro como para llevar una carrera así de grande”, apuntó. “Pero me gusta, me gusta, aprendo mucho”.

Próximamente se presentará con su compañero de “Gata Only” Cris MJ en mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.