Trump utiliza el cierre del gobierno para repartir despidos y castigos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes "irreversibles" a programas importantes para los demócratas.

En lugar de simplemente suspender a los empleados, como suele hacerse durante cualquier interrupción de fondos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que había despidos "inminentes". La Oficina de Gestión y Presupuesto anunció que suspendería aproximadamente 18.000 millones de dólares en fondos de infraestructura para los proyectos del metro de Nueva York y el Túnel Hudson, en la ciudad natal de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

Trump ha admirado el trabajo de su director de presupuesto.

"Él puede recortar el presupuesto a un nivel que no podrías hacer de otra manera", dijo el presidente al inicio de la semana sobre el director de la OMB, Russ Vought, quien también fue uno de los principales ideólogos del libro de políticas conservadoras Proyecto 2025.

"Así que están corriendo un riesgo al tener un cierre", dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El jueves es el segundo día del cierre, y ya el tono está elevado. La estrategia agresiva del gobierno es lo que ciertos legisladores y observadores del presupuesto temían si el Congreso, que tiene la responsabilidad de aprobar la legislación para financiar al gobierno, no hacía su trabajo y cedía el control a la Casa Blanca.

En una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara el miércoles por la tarde, Vought les informó sobre los despidos que comenzarían en el próximo día o dos. Es una extensión del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, que redujo el gobierno federal a principios de año.

"Estas son todas cosas que el gobierno de Trump ha estado haciendo desde el 20 de enero", dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, refiriéndose al primer día del presidente en el cargo. "La crueldad es el objetivo".

Sin un final fácil a la vista, la disputa corre el riesgo de prolongarse más en octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en el trabajo comenzarán a perder sus cheques de pago. La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, ha estimado que aproximadamente 750.000 trabajadores federales permanecerían suspendidos en cualquier día durante el cierre, una pérdida de 400 millones de dólares diarios en salarios.

Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres anteriores vieron "una reducción de la demanda agregada en el sector privado de bienes y servicios, reduciendo el PIB", dijo la CBO.

"El gasto federal detenido en bienes y servicios llevó a una pérdida de ingresos del sector privado que redujo aún más la demanda de otros bienes y servicios en la economía", dijo. En general, la CBO dijo que hubo una "disminución de la producción económica", pero que se revirtió una vez que las personas regresaron al trabajo.

"Cuanto más tiempo dure esto, más dolor se infligirá", dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, "porque es inevitable cuando el gobierno se cierra".

No se espera que Trump y los líderes del Congreso vuelvan a reunirse pronto. El Congreso no tiene acciones programadas el jueves en observancia del día sagrado judío, y los senadores regresan el viernes. La Cámara reanudará la sesión la próxima semana.

Los demócratas se mantienen firmes en sus demandas de preservar la financiación de la atención médica y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo sobre aumentos de precios para millones de estadounidenses en todo el país. La Fundación Kaiser Family estima que las primas de seguros aumentarán en más del doble para las personas que compran pólizas en los mecanismos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los republicanos han abierto la puerta a negociar el tema de la atención médica, pero los líderes del GOP dicen que puede esperar, ya que los subsidios que ayudan a las personas a comprar seguros privados no expiran hasta fin de año.

"Estamos dispuestos a tener una conversación sobre garantizar que los estadounidenses continúen teniendo acceso a la atención médica", dijo el vicepresidente, JD Vance, el miércoles en la Casa Blanca.

Con el Congreso en un punto muerto, el gobierno ha aprovechado nuevas palancas para determinar cómo dar forma al gobierno federal.

El gobierno de Trump puede acceder a fondos para pagar a los trabajadores del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional de lo que comúnmente se llama el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" que se firmó como ley este verano, según la CBO.

Eso aseguraría que la campaña de control migratorio y deportación masiva de Trump no se interrumpa. Pero los empleados que permanecen en el trabajo en muchas otras agencias tendrán que esperar a que el gobierno reabra antes de recibir un cheque de pago.

Ya Vought, desde la oficina de presupuesto, ha desafiado la autoridad del Congreso este año al intentar recuperar y rescindir fondos que los legisladores ya habían aprobado, para Head Start, proyectos de infraestructura de energía limpia, ayuda en el extranjero y radio y televisión públicas.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha emitido una serie de avisos inusuales de instancias donde las acciones del gobierno han violado la ley. Pero la Corte Suprema, en un fallo a finales de la semana pasada, permitió que se mantuviera la llamada "rescisión" del gobierno de casi 5.000 millones de dólares.

