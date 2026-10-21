FBI investiga lanzamiento de dispositivo incendiario contra edificio de ICE en Atlanta

El FBI investigaba el miércoles el lanzamiento la noche anterior de un “artefacto tipo cóctel molotov” contra un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el centro de Atlanta.

El artefacto, que fue arrojado alrededor de las 8:15 de la noche del martes, causó daños menores, informó el FBI en un comunicado. La investigación seguía en curso y los agentes “estaban revisando pruebas y siguiendo pistas”. No se habían realizado arrestos.

El edificio también alberga un tribunal de inmigración.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.