Fans de Death Cab for Cutie, atentos: su nuevo álbum trata del duelo y es para ustedes

Suelen “reinar” en teatros, pero durante los últimos años el querido grupo indie Death Cab for Cutie ha hecho de banda de rock de estadio en sus ratos libres. Eso se debe a que llevaron sus álbumes clásicos, “Transatlanticism” de 2003 y, más tarde, “Plans” de 2005, a una gira de aniversario, reconociendo que en las décadas transcurridas desde su lanzamiento los discos no han hecho más que crecer, conectando con nuevas audiencias.

“Había una sensación muy fuerte de que existía un poder mayor que nosotros, no necesariamente en un sentido espiritual, sino en la comunión con el público cada noche", dijo el guitarrista y tecladista Dave Depper. "Estaba todo tan concentrado y a una escala tan épica… Se sentía importante poder conectarse con esa energía y, de algún modo, trasladarla a la sensación de este próximo disco”.

La banda lanzará “I Built You a Tower” el viernes, su 11.º álbum de estudio y el segundo con el productor John Congleton. Pero no se trata simplemente de otro álbum de larga duración de artistas veteranos. Es uno situado en una encrucijada inusual: una banda que busca seguir aprovechando el entusiasmo de su público nostálgico y que, al mismo tiempo, atraviesa el duelo.

“Pasé gran parte de 2023 atravesando esta experiencia muy dolorosa de una separación y un eventual divorcio”, dijo el líder y letrista Ben Gibbard. Eso marcó el disco, y ocurrió justo cuando se embarcaban en la gira de “Transatlanticism”, una serie de conciertos en la que Gibbard hacía doble turno, interpretando dos sets. También fue una celebración de su proyecto paralelo The Postal Service, con motivo del 20.º aniversario del único álbum de ese grupo, “Give Up”.

Navegar todas esas realidades fue un desafío. "Estaba haciendo muchos cambios de contexto y, para poder hacer esos cambios de contexto, ciertamente en lo que respecta a mi vida personal, tuve que meter todo eso en un edificio, por decirlo así, y simplemente cerrar la puerta con llave. Empecé a escribir mucho sobre cómo contextualizamos, cómo compartimentamos, específicamente, nuestro duelo”, dijo Gibbard.

Y así nació un disco.

La construcción detrás de "I Built You a Tower"

Gibbard atribuye a las giras de aniversario el haber revitalizado su composición.

“He llegado a la conclusión con los años de que los fans siempre tienen razón. Los discos que ellos creen que son los mejores son los mejores discos”, afirmó. “No quería escribir ‘Transatlanticism 2’, pero sí quería que realmente se construyera sobre el espíritu de esa gira”.

Se preguntó: ¿qué tienen esas canciones que siguen conectando? “Mi mejor trabajo son las piezas que son muy honestas emocionalmente, sinceras y abiertas”, señaló. “Creo que muchas de mis canciones que son las mejores son las que están muy orientadas al detalle. … Cantan como pequeñas películas reales”.

Hay ejemplos modernos de eso a lo largo de “I Built You a Tower”, como en el sencillo “Punching the Flowers”, que toma la imagen de un niño pequeño pisoteando plantas y la usa como metáfora de frustraciones fatalistas.

Y, en lo sonoro, hay ecos de los álbumes más queridos de Death Cab —presentes, por ejemplo, en los ritmos entrecortados del baterista Jason McGerr en un tema como “How Heavenly a State”— o en la interpretación vocal de “Stone Over Water” o “Pep Talk”, evitando a la vez la autoimitación.

Una nueva dirección

Gibbard y Depper atribuyen a Congleton el mérito de empujarlos a evitar tendencias perfeccionistas, recordándoles que las imperfecciones dan vida a las canciones.

“La perfección es el enemigo del buen rock, de la buena música de guitarra. De verdad lo es. Es ese tira y afloja entre los instrumentos. Es el hecho de que una guitarra esté un poco desafinada frente a la otra. Es que el baterista se acelera un poco en el estribillo. La voz está apenas fuera de tono o la armonía como que titubea un poco frente a la voz principal. Todos nuestros discos favoritos suenan así”, dijo Gibbard.

“Una gran parte de por qué amamos esos discos es porque escuchamos la humanidad y la falibilidad colectiva en eso. Y eso se ha borrado, ya sabes, en esta era de la IA, más que nunca”, coincidió Depper. Así que se propusieron hacer un álbum lleno de corazón, no un producto brillante y mecanizado.

La banda empezó a escribir el álbum en 2023 y 2024, entre giras. A través de ese proceso, Gibbard finalmente sintió que podía tomar suficiente distancia del tema de “I Built You a Tower”: su divorcio. “Me estaba dando suficiente espacio como para sentir que podía escribir sobre ello de una manera interna y también, con suerte, sin amargura”, manifestó.

Luego lo grabaron en tres semanas en septiembre del año pasado, y este verano saldrán de gira con “I Built You a Tower”, su primera gira con música que no es de catálogo desde 2022.

“Todo el amor para los discos que presentamos con cariño, pero es muy agradable volver a tocar material nuevo”, dijo Depper.